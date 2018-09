Cái chết của Lê Công Tuấn Anh qua lời kể bác sĩ pháp y

Năm nay đã là giỗ lần thứ 20 của diễn viên tài hoa bạc mệnh nhưng các tình tiết về cái chết của anh vẫn còn được nhiều người tò mò.

Nhắc đến diễn viên Lê Công Tuấn Anh, bác sĩ pháp y Nguyễn Thanh Tuyền khẳng định, dường như áp lực tìm ra nguyên nhân cái chết của “ngôi sao” vẫn còn đọng lại. Trước rừng người hâm mộ, báo giới, ông xúc động kết luận chàng diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã tự tử bằng cách sử dụng thuốc quá liều.

Năm nay đã là giỗ lần thứ 20 của diễn viên tài hoa Lê Công Tuấn Anh. Ngần ấy năm, danh tiếng, tài năng của một ngôi sao có thể bị lãng quên nhưng sự “ra đi” đầy tiếc nuối năm nào của con người tài hoa nhưng bạc mệnh vẫn còn hiện hữu trong lòng nhiều người.

Tài hoa bạc mệnh

Diễn viên Lê Công Tuấn Anh (1967-1996) là người gốc Huế, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Năm lên 10 tuổi, anh đã phải chứng kiến sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ. Khi cha qua đời, mẹ đi thêm bước nữa, anh bắt đầu cuộc sống lang thang, bán báo dạo, đánh giày... để kiếm cơm ăn qua ngày. Năm 12 tuổi, Lê Công Tuấn Anh được đưa vào trường Giáo dục thiếu niên 3. Từ đó, anh được học văn hóa và học nghề dưới sự chăm lo của “bà Phước”. Vốn tính tình hiền lành, chàng trai trẻ được các thầy yêu mến cho theo giúp việc ở phòng y tế của trường. Thầy chỉ nói một lần, anh đã có thể nhớ tên và công dụng của thuốc.

Vài năm sau đó, Lê Công Tuấn Anh được một người cô ruột, bà Lê Thị Ngoan (nay không rõ tung tích) đón về nhà nuôi dưỡng ở đường Huỳnh Tịnh Của (quận 3, TP HCM). Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng cô của anh vẫn lo cho anh ăn học tử tế. Nhờ vậy, năng khiếu nghệ thuật của anh có điều kiện bộc lộ và được thầy Lê Bình dìu dắt. Trong một lần phụ diễn cho cô bạn Mộng Điệp, anh được nữ nghệ sĩ Kim Cương phát hiện tài năng và nhận làm học trò. Tuy nhiên, anh chỉ thực sự tỏa sáng khi tham gia vai diễn bác sĩ Quang “Đông ki sốt” trong bộ phim Vị đắng tình yêu của đạo diễn Lê Xuân Hoàng. Chỉ sau một đêm, cái tên Lê Công Tuấn Anh nổi tiếng khắp cả nước, trở thành hiện tượng trong giới điện ảnh.

Nam diễn viên quá cố Lê Công Tuấn Anh.

20 năm đã qua, người cũ, chuyện xưa cũng phai nhạt, có người muốn nhắc, có người muốn quên. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của chàng diễn viên tài hoa vẫn được mọi người dựng lên với nhiều câu chuyện khác nhau. Người ta đồn đoán rằng, chuyện tình tay ba của anh là nguyên nhân dồn ép nam diễn viên tìm đến cái chết. Thế nên, năm 1996, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, công chúng bàng hoàng nghe tin Lê Công Tuấn Anh đã tự vẫn vì tình.

Dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (trung tâm Pháp y TP HCM), người tiếp nhận và tiến hành khám nghiệm pháp y nam diễn viên nhớ lại: “Năm 1996, tôi được phân công khám nghiệm pháp y diễn viên Lê Công Tuấn Anh để tìm nguyên nhân cái chết. Trước đó, người ở cùng nhà trọ đã đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương. Trình bày với cơ quan điều tra, anh này cho biết là khoảng 13h ngày 17/10/1996, thấy đầu của Lê Công Tuấn Anh chảy máu, tưởng nam diễn viên bị té từ trên giường xuống chấn thương nên đã cấp tốc đưa đi cấp cứu”.

“Nghi bệnh nhân bị chấn thương sọ não, bệnh viện Trưng Vương đã cho chuyển sang bệnh viện 115 để điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, bác sĩ bệnh viện 115 phát hiện trong dịch nôn của bệnh nhân có mẫu thuốc tân dược nên nghi đã dùng thuốc để tự tử. Sáng sớm ngày 18/10, phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tiến hành điều tra về cái chết của Lê Công Tuấn Anh, đồng thời đoàn pháp y gồm đại diện Viện kiểm sát, Cảnh sát điều tra, Công an quận 10, phòng Khoa học hình sự Công an TP HCM và tôi, Trưởng giám định viên của Tổ chức pháp y TP HCM cũng tới bệnh viện 115 để khám nghiệm tử thi”, bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền cho biết.

Kết cục buồn

Theo bác sĩ Tuyền, khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, nhiều người hâm mộ, báo giới hay tin đã có mặt tại bệnh viện 115. Tuy tham gia khám nghiệm nhiều vụ án nhưng ông không tránh khỏi bối rối, áp lực khi có quá đông người tụ tập chờ đợi kết quả. Trước nhiều tin đồn Lê Công Tuấn Anh bị sát hại, ông tỉ mỉ xem xét từng chi tiết trên thi thể của anh. “Trên người nam diễn viên không có vết thương ngoài da nào đáng kể để gây tử vong. Thế nên, mọi suy đoán ban đầu của tôi đều dồn về giả thuyết Lê Công Tuấn Anh đã tự vẫn bằng thuốc. Ngoài ra, người thân của nam diễn viên cũng cung cấp thông tin phát hiện lọ thuốc Quinine Sulfate 250mg đặc trị sốt rét vương vãi trên mặt sàn nhà trọ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tôi xác định được chất gây tử vong trùng khớp với thành phần của thuốc trị sốt rét có tại hiện trường”, bác sĩ Tuyền cho biết.

Trước khi tiến hành kết luận, cơ quan điều tra cũng như bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền đã đến căn nhà thuê của Lê Công Tuấn Anh để khám nghiệm. “Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm đường Tô Hiến Thành. Tôi cũng không nghĩ một diễn viên nổi tiếng lại có cuộc sống nghèo khó quá mức tưởng tượng. Tôi nhớ, trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi, đầu máy video, một máy cassette và 2 cái quạt bàn cũ kỹ. Nhà không có tủ đựng quần áo nên quần áo phải treo trên tường, cũng không có giường ngủ. Tại đây, cơ quan điều tra và tôi phát hiện một số vỉ thuốc đã uống hết hoặc đang uống dở, vương vãi một số thư từ trên nền nhà”, bác sĩ Tuyền nhớ lại.

Rồi ông tiếp lời: “Tôi phát hiện thư tuyệt mệnh Lê Công Tuấn Anh để lại. Đến đây, chúng tôi đã có cơ sở để đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết của nam diễn viên tài hoa năm đó. Về nội dung bức thư, tôi xin phép không nhắc lại. Thời điểm chúng tôi công bố kết luận điều tra và khám nghiệm, người thân, bạn bè, người hâm mộ của nam diễn viên đã òa khóc. Tất cả đều tiếc thương cho sự dại dột, khốn cùng của một diễn viên tài hoa đã tìm đến cái chết trong tuyệt vọng”.

Phóng viên viếng mộ của Lê Công Tuấn Anh vào một buổi trưa vắng tại nghĩa trang chùa Nghệ sĩ (quận Gò Vấp, TP HCM). Mộ của nam diễn viên nổi tiếng ngày nào giờ nằm đó bình dị, lặng lẽ. “Năm nào đến ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh các nghệ sĩ, diễn viên như Quyền Linh, Phước Sang, Trịnh Kim Chi,… cũng đều đến viếng. Thời điểm đó, ngày nào cũng có người hâm mộ đến thắp hương cho nam diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh này. Những ngày đầu, chúng tôi thấy có một cô gái trẻ len lén đến bên mộ của anh khóc. Thời gian sau, chẳng ai thấy cô gái ấy đến nữa, chắc nỗi lòng cũng đã nguôi ngoai”, ông bầu Xuân, tên thật là Diệp Nam Thắng, quản lý chùa Nghệ sĩ chia sẻ.

