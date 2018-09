Cái chết bí ẩn của thiếu nữ rơi từ tầng 5 nhà nghỉ xuống đất

Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, đêm trước khi xảy ra tai nạn, cô gái 19 tuổi đã vào nhà nghỉ cùng 4 người đàn ông lạ mặt.

Đã hơn một tháng trôi qua sau sự cố đau lòng xảy đến với cô gái trẻ Phạm Bích Hồng (sinh năm 1997), bà Phạm Thị Bích Liên (sinh năm 1966, trú tại Ngõ Văn Chương, Khâm Thiên Hà Nội, mẹ của Hồng) vẫn chưa đêm nào được tròn giấc. Sự ra đi bất ngờ của cô con gái đang ở ngưỡng tuổi đẹp nhất cuộc đời, khiến trái tim người mẹ nát tan. Đã thế, trong khi nguyên nhân thực sự của cái chết vẫn còn đang bị phủ mờ bởi các giả thiết, mọi việc lại càng thêm vạn phần tức tưởi.

Trong căn nhà trống thoảng mùi hương trầm, bà Phạm Thị Liên tâm sự: "Người ta phát hiện ra cháu bị rơi từ tầng 5 xuống đất. Nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không hiểu sao cháu lại bị rơi. Tôi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời 'đang điều tra'. Tôi cam đoan là cháu không tự tử. Nó là đứa con có hiếu, lúc nào cũng yêu đời, yêu trẻ con. Gia đình tôi không có áp lực nào với nó cả".

Theo lời kể của bà Liên, khoảng 23h ngày 24/6, Phạm Bích Hồng có nhận được điện thoại của một ai đó rồi xin phép ra ngoài. Cứ nghĩ như mọi lần, con đi với các chị em thân thiết rồi ngủ lại, nên bà Liên không nghi ngờ.

Cô gái 19 tuổi và nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Khoảng 3h sáng 25/6 thì Hồng bị rơi từ tầng 5 nhà nghỉ Khánh Dương (Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuống đất. Sau khi phát hiện thấy tiếng kêu yếu ớt, người dân địa phương đã đưa nạn nhân đến bệnh viện 198 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cô trái trẻ đã không thể qua khỏi.

Đến 5h sáng, bà Liên mới nhận được tin báo thì đã chẳng thể kịp nhìn mặt con lần cuối. Xác Hồng đã được chuyển vào nhà lạnh để phục vụ công tác khám nghiệm. “Hôm trước con khỏe mạnh, vui tươi, xinh đẹp là vậy. Sáng hôm sau biết tin con đã ngã chết nằm ở nhà lạnh, tôi rụng dời cả tay chân. Đã thế cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa có được một lời giải thích thấu đáo vì sao cháu lại ngã. Có đau đớn nào bằng...”, bà Liên bật khóc nức nở.

Người mẹ tội nghiệp cho biết, Hồng thiệt thòi từ bé vì bố mẹ sớm ly thân, trong khi chỉ được học hết lớp 7 là phải đi làm. Ở thời điểm trước khi xảy ra sự cố, Hồng sinh sống chính ở thị xã Phú Thọ, làm trong một salon tóc, chỉ thi thoảng xuống Hà Nội chơi với mẹ và một vài người bạn thân.

Bà Liên cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân và công an cùng xem lại hình ảnh từ camera an ninh thì thấy lúc đầu, có 4 người đàn ông cùng đi taxi vào nhà nghỉ Khánh Dương. Sau đó, Hồng đi xe máy Attila đến, và được một người đàn ông xuống đón. Về thông tin 4 người này, gia đình đã gặng hỏi nhiều lần nhưng đều chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Còn về hiện trường, bà Liên cũng cho biết, đồ đạc và toàn bộ tài sản của Hồng vẫn còn nguyên vẹn trong nhà nghỉ, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Trong khi đó, thông tin từ nhiều người thân cho biết, đến tận 1h sáng cùng ngày Hồng vẫn vui vẻ nhắn tin với mọi người, tâm sự nhiều chuyện về cuộc sống...

Bà Liên luôn đau đáu về cái chết của cô con gái xinh đẹp.

Bà Liên cũng đưa một đơn kiến nghị gửi Viện kiếm sát nhân dân TP Hà Nội, trong đơn trình bày rõ bà nghi ngờ con gái mình không tự tử vì Hồng rất yêu đời, vui vẻ. Gia đình và người thân không có hiềm khích hay tạo áp lực gì cho Hồng

“Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, chỉ một mẹ một con, chả biết nhờ ai, chỉ nhờ pháp luật thôi, vậy mà công an cứ giục lên lấy đồ của con. Tôi quả quyết, nếu không có một thông tin gì với gia đình về nguyên nhân cái chết thì tôi nhất định không nhận”, bà Liên nói.

Để làm rõ hơn những nghi vấn này, Công an Phường Mỹ Đình 2 cho biết trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không tìm thấy chất kích thích, chất cồn hay ma túy mà chỉ có dấu tay ở lan can, nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị hiếp dâm… Còn Công an Quận Nam Từ Liêm thì với lý do “đang điều tra” đã từ chối thông tin cụ thể, đồng thời hứa sẽ cung cấp sau khi mọi việc sáng tỏ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Lao Động