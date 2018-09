Cái chết bí ẩn của thai phụ 8 tháng dưới đập nước

Đang mang thai gần sinh, chị Thiện đột nhiên mất tích bí ẩn. Sau đó, xác chị được tìm thấy cách nhà 500m nhưng tư trang lại ở cách đó 2 km.

Sau 2 ngày mất tích bí ẩn, ngày 3/8, thi thể chị Nguyễn Thị Thiện (sinh năm 1981, trú tại xóm Kho, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) được phát hiện dưới một con đập trên sông Phan cách nhà khoảng 500m. Thời điểm tử vong, chị Thiện đang mang thai ở tháng thứ 8.

Khoảng 5h30 sáng 3/8, trong quá trình đi làm đồng, ông Hà Đức Thành (trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi lập lờ, mắc kẹt tại đập nước nằm trên sông Phan. Vụ việc được trình báo cho cơ quan công an đến giải quyết.

Ánh mắt thẫn thờ, thân hình tiều tụy, anh Phùng Văn Quế (sinh năm 1978, chồng chị Thiện) nghẹn ngào chia sẻ về thời điểm xảy ra cái chết của vợ. Theo đó, chị Thiện làm công nhân tại Công ty May mặc Việt Thiên. Ngày 31/7, chị Thiện được một công nhân tổ may cho một chiếc áo bị lỗi. Khi ra về, bảo vệ phát hiện trong túi của chị Thiện có chiếc áo nên đã giữ lại và thu thẻ của chị. Mặc dù chị Thiện đã trình bày sự việc nhưng bảo vệ công ty không đồng ý. Họ bảo chị cứ tạm thời về, sáng hôm sau tới nói chuyện. Tối đó, khi về tới nhà, chị Thiện tỏ ra rất buồn bã. Chị còn gọi điện cho một người bạn thân ở công ty tên là Hợp rủ hôm sau cùng đi làm để xin lại thẻ.

Anh Quế ôm đứa con gái vào lòng, đau đớn kể vợ người vợ xấu số.

Sáng ngày 1/8, mới 5h30 chị Thiện đã dắt xe máy ra khỏi nhà rất vội vàng. Thấy vợ đi làm sớm hơn so với mọi ngày, anh Quế chạy theo định hỏi nhưng không kịp. Khoảng 20 phút sau khi ra khỏi nhà, điện thoại của chị Thiện đã không thể liên lạc được.

Buổi trưa cùng ngày, anh Quế gọi điện lại vẫn không thể liên lạc được với vợ. Gọi tới công ty, anh Quế được biết chị Thiện không đi làm. Lòng nóng như lửa đốt, anh Quế gọi người thân trong gia đình tới bàn bạc rồi tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng đều không có tin tức gì. Tối cùng ngày, gia đình đã tới trụ sở Công an xã Vĩnh Sơn, Công an huyện Vĩnh Tường báo thông tin về việc chị Thiện bị mất tích.

Anh Quế cho biết thêm, thời điểm rời khỏi nhà, chị Thiện mang theo một số tiền tiết kiệm khoảng 7-8 triệu đồng, một túi nilon nhỏ đựng quần áo. Cùng thời điểm phát hiện ra thi thể chị Thiện, gia đình nhận được thông tin của một người cùng làng (hiện sống ở xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường) rằng sáng ngày 1/8, chị Thiện có mang xe máy tới gửi nhà người này rồi bảo tối về lấy, nhưng sau đó thì không thấy quay trở lại.

Chiếc túi nilon đựng đồ chị Thiện mang theo khi rời khỏi nhà được tìm thấy tại một bãi đất trống cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân chừng 2 km theo chiều ngược dòng sông Phan. Đây cũng không phải con đường mà hàng ngày chị Thiện đi tới công ty.

Ông Phùng Văn Nên (sinh năm 1971, chú chị Thiện) cho biết, gia đình nghi chị bị sát hại chứ không phải tự tử. Ông Nên lý giải, gia đình chị đang hạnh phúc, vợ chồng không có bất cứ mâu thuẫn gì, hàng xóm láng giềng yêu mến, mặt khác lại đang mang thai tháng thứ 8, không có lý do nào để chị Thiện tự tử.

Đập nước nơi phát hiện ra thi thể chị Thiện.

“Trong trường hợp nếu cháu tôi nhảy sông tự tử thì sẽ uống rất nhiều nước, nhưng khi khám nghiệm tử thi thì trong dạ dày nạn nhân chỉ có một lượng nước không đáng kể. Không loại trừ khả năng cháu Thiện bị sát hại trước khi bị ném xác xuống đập”, ông Nên đặt nghi vấn.

Cũng theo phản ánh của ông Nên, trong túi đồ của nạn nhân, khi gia đình kiểm tra chỉ có ít quần áo, một chiếc điện thoại đã hết pin, một chiếc phong bì đã bóc và một ít tiền lẻ. Gia đình thắc mắc rằng, số tiền nạn nhân mang theo giờ ở đâu, ai là người đang cất giữ.

Vợ chồng chị Thiện đã có 3 bé gái, đều chăm ngoan, học giỏi. Anh Quế đang lao động tự do, cuộc sống tuy khó khăn nhưng tình cảm gia đình rất đầm ấm. Cái chết của chị Thiện khiến anh Quế suy sụp hoàn toàn, 3 cô con gái khóc lóc đòi mẹ, đặc biệt là cô gái út năm nay chuẩn bị vào lớp 1 với ánh mắt ngây thơ liên tục hỏi bố: “Sao mẹ đi lâu thế mà chưa về?”. Câu nói ngây thơ, non nớt của bé khiến mọi người có mặt tại gia đình nạn nhân đều thương cảm.

Ông Hạ Văn Hùng, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Sơn cho biết, khi gia đình trình báo thông tin chị Thiện mất tích chiều ngày 1/8, công an xã đã cấp báo Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tới ngày 3/8 thì công an nhận được thông báo của người dân phát hiện thi thể chị Thiện trên sông Phan. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc Công an xã đã chuyển lên Công an huyện Vĩnh Tường tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Giadinh.net.vn