Cái chết bí ẩn của hai cô gái ở khúc sông tử thần

Hai cô gái trẻ ngồi trên thành cầu rồi bất ngờ nắm chặt tay nhau nhảy xuống sông tự tử. Trước đó, có nhiều án mạng đã xảy ra tại đây.

Đã được phát hiện khuyên can nhưng hai cô gái vẫn quyết định nắm tay nhau nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết. Vụ tự tử xảy ra tại khu vực cầu Cỏ May (thuộc quốc lộ 51, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến nhiều người dân không khỏi tò mò.

Theo lời những nhân chứng, khoảng hơn 17h ngày 22/12/013, họ đã thấy hai cô gái trên đứng nói chuyện trên cầu. “Bình thường vào thời gian này, nhiều thanh niên vẫn hay tụ tập tại cầu hóng gió, chụp hình đến tận tối nên mặc dù hai cô đứng đây khá lâu, mọi người cũng không lấy làm lạ”, một người chia sẻ.

Tuy nhiên, đứng chơi đến gần 19h, hai cô gái bỗng nhiên cùng nhau trèo lên lan can tay vịn của thành cầu. Một người dân đi câu cá đêm nhìn thấy các cô ngồi cheo leo trên cao liền hốt hoảng cất tiếng cảnh báo nguy hiểm, khuyên họ nên trèo xuống. Nói xong, không nghe thấy tiếng trả lời, người này sinh nghi, liền đi ngược lên phía cầu định khuyên nhủ thì hai cô đã nắm tay nhau lao xuống dòng nước phía dưới.

Sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột đến nỗi những người xung quanh không kịp trở tay. Do dòng sông Dinh mùa này chảy xiết, nước sông lại dang dâng cao do mấy hôm mưa to, người dân chỉ còn biết cách chạy đến trụ sở Thủy đoàn 3 thuộc Cục cảnh sát giao thông đường thủy cách đấy 300m, nhờ cứu hộ giúp đỡ.

Hiện trường trước khi xảy ra vụ việc còn có một số vật dụng của nạn nhân để lại: một xe máy còn cắm nguyên chìa khóa, túi xách và hai điện thoại di động để lại trong cốp xe. Cảnh sát xác định hai cô gái là Trần Thị Bích Tuyền (sinh năm 1986, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1991, ngụ huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Người nhà tìm kiếm thi thể hai nạn nhân.

Người nhà các nạn nhân đã có mặt tại hiện trường sau khi biết tin. Họ cho biết, Tuyền và Thùy trước đây vốn làm chung trong nhà máy Olympus, thuộc khu công nghiệp đóng tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Trong thời gian làm chung, do hợp tính nết nên hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn khá thân thiết, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Đến đầu năm 2013, chị Tuyền nghỉ việc tại nhà máy, chuyển về làm gần nhà, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, rủ nhau đi ăn uống.

Cái chết quá đột ngột của họ cũng làm cho những người thân trong gia đình choáng váng. Mẹ của nạn nhân Tuyền cho biết mặc dù mới lập gia đình được 3 tháng, nhưng do vợ chồng có xích mích nên con gái đã dọn về sống tại nhà mẹ đẻ được hơn một tháng nay.

Trong lúc bế tắc, Tuyền vẫn thường xuyên dọa sẽ tự tử nếu chồng không chịu gặp mặt để giải quyết mọi chuyện. Sáng ngày 22/12, cô gái nói với gia đình đi Vũng Tàu chơi, cả nhà thấy Tuyền vẫn còn buồn phiền chuyện hôn nhân nên đồng ý để đi cho khuây khỏa.

Đến chiều cùng ngày, Tuyền có gọi điện về chỉ chỗ cất tiền bạc trong nhà, dặn dò nếu mình chết thì ra cầu lấy xe về. Người nhà lúc đấy chỉ nghĩ Tuyền nói đùa, không ngờ đến hôm sau nhận được tin báo, ai nấy trong nhà đều bàng hoàng, sửng sốt.

Lẫn trong đám đông người túc trực phía bờ sông dõi mắt theo đoàn tìm kiếm thi thể hai cô gái trên sông Dinh sáng ngày 23/4, có một người đàn ông trung niên, vẻ mặt khắc khổ, là ông Nguyễn Văn Sỹ, bố của nạn nhân Thùy. Ông vừa bắt xe vượt một quãng đường dài từ Ninh Thuận vào Vũng Tàu để tìm xác con gái.

Ông cho biết trong khoảng vài tháng trở lại đây, Thùy có vẻ buồn phiền về một số vấn đề trong công việc nên ít khi về nhà thăm gia đình như trước kia. Tối hôm xảy ra sự việc, cảm thấy sốt ruột, ông cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng lúc đó Thùy vẫn còn nghe máy, bảo đang trên đường trở về nhà trọ, ông cũng không hỏi gì thêm, cho đến khi nhận được hung tin.

Căn cứ vào lon bia uống dở còn sót lại tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng nhận định có thể trước đó hai người đã uống bia, cộng thêm chuyện buồn cá nhân đã dẫn đến suy nghĩ nông nổi. Việc hai cô gái cùng nhau tử tự đã khiến dư luận ngạc nhiên, hiếu kỳ, xuất hiện lời đồn đại ngờ vực về quan hệ giới tính của các nạn nhân. Nhưng người nhà các nạn nhân khẳng định nguyên nhân cái chết chỉ do gặp nhiều việc buồn phiền trong gia đình.

Đoạn sông Dinh chảy qua cầu Cỏ May vốn là cửa ngõ giao thông đường thủy quan trọng thông với biển bên ngoài. Hàng ngày, nước biển vẫn chảy vào với tốc độ lớn, dòng nước khá xiết, nên nơi này từ lâu đã nổi tiếng là đoạn sông nguy hiểm, thường hay xảy ra tại nạn tàu thuyền gây chết người. Dưới nước đã thế, trên bờ cũng “nổi tiếng” không kém.

Anh Hùng, một người dân sống lâu năm gần đoạn cầu này cho biết, khi cây cầu này chưa được xây dựng kiên cố như bây giờ, hầu như năm nào cũng có người tìm đến đây tự tử.

Hai bên bờ ít người ở, lau cỏ lại mọc um tùm, rậm rạp, có lẽ cũng không hiếm các vụ giết người, ném xác xuống đây. Kể từ lúc cầu được xây dựng, hệ thống đèn điện được lắp đặt, đặc biệt trong thời gian trạm thu phí đóng trên cầu hoạt động nhộn nhịp, cái “dớp đen” dường như cũng bị hạn chế.

Suốt mấy năm không thấy xuất hiện thêm người chết ở đoạn sông chảy qua cầu. Nhưng từ khi trạm thu phí không hợp lý bị gỡ bỏ, người qua lại vào ban đêm thưa thớt hơn, mọi việc có dấu hiệu trở lại như cũ. Mới cách đây mấy tháng, cũng có xác một người chết trôi dạt vào khu vực chân cầu được người dân đi giăng lưới phát hiện vớt lên.

