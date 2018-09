Cái chết bí ẩn của bé gái 12 tuổi

Người mẹ đơn thân khóc thét rồi ngất xỉu khi nhìn thấy thi thể của đứa con gái duy nhất tìm thấy bên vệ đường, với nhiều vết đánh vào đầu.

Ngày 11/2, Đại tá Trần Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết, Công an tỉnh Quảng Bình đã tung toàn bộ lực lượng để điều tra, truy xét, tìm ra hung thủ giết cháu Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 2002 ở thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Cơ quan công an cũng kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú.

Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ góa con côi nên hàng ngày cháu Nguyễn Thị Quỳnh sau giờ học phải đi chăn bò, hái rau giúp đỡ mẹ. Chiều 9/2, cháu Quỳnh rủ bạn cùng lớp ở gần nhà đi hái rau nhưng người này bị ốm nên Quỳnh đi một mình. Quỳnh đạp xe đi cách nhà khoảng 2 km để hái rau và chăn bò đến chiều mới lùa bò về. Nhưng trên đường về cách nhà khoảng 1 km thì tai họa ập xuống đầu cô bé 12 tuổi.

Chiều tối không thấy Quỳnh về, người thân tỏa ra đi tìm. Khoảng 19h cùng ngày, họ phát hiện thi thể nạn nhân nằm cạnh đường trong khu vực Di tích lịch sử Sân bay Khe Gát. Trên đầu cháu Quỳnh bị vật cứng đập vào, thịt da băm nát... Trên người cháu còn nguyên cả dấu thâm tím của năm ngón tay người lớn, nghi án của một vụ hiếp dâm.

Bé Quỳnh ngoan ngoãn, học giỏi, là lớp trưởng và được thầy cô, bạn bè rất yêu quý.

Trong túi áo của cháu, hai bó rau má vẫn còn nguyên nhưng dính đầy máu. Cách đó khoảng 50 mét, chiếc xe đạp bị nhét dưới cống sâu. Chứng kiến cái chết của con, chị Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1970) do quá đau buồn mà bất tỉnh tại chỗ.

Chiều ngày 10/2, hàng trăm người dân xã Xuân Trạch và một số xã lân cận đã đến chia sẻ đau thương với gia đình chị Cúc. Tiễn đưa cháu Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng, ai cũng rơi nước mắt bởi hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị. Chị Cúc than khóc bên quan tài con gái: “Cả đời mẹ chịu cay chịu đắng để nuôi con rứa mà con lại nhẫn tâm bỏ mẹ mà đi hả con, mớ rau má con hái đầy túi rồi răng con không rửa sạch để nấu canh mà con lại rửa bằng máu rứa con…”.

Theo một số người dân địa phương, do quá lứa lỡ thì, chị Cúc đã cố gắng đi xin một đứa con ngoài giá thú để nhờ cậy lúc già. Không chồng mà có con nên áp lực của dư luận một thời đè nặng lên chị. Để nuôi con, chị Cúc quần quật làm việc, không nề hà bất cứ việc gì. Thương cảnh chị Cúc không có nơi ở, một người bà con khi chuyển chỗ ở đã để lại cho chị mảnh đất và căn nhà xập xệ bây giờ.

Bà Hồng (người ở gần nhà chị Cúc) nghẹn ngào nói: “Hai mẹ con cô ấy tội lắm, nhà nghèo, mẹ góa con côi nên trong xóm ai cũng thương. Tội con bé, hiền lành ngoan ngoãn, cứ đi học về là lao vào giúp mẹ việc nhà... Nhiều lần thấy chị Cúc đau yếu nhưng vẫn cố gắng đi làm, tôi khuyên Cúc nghỉ ngơi nhưng chị ấy nói “khổ một tí rồi mấy năm nữa cháu Quỳnh lớn thì sẽ đỡ thôi”.

Hàng trăm người dân đã tới đưa tiễn cháu bé xấu số.

Thầy Trần Quốc Tỏa, giáo viên chủ nhiệm của cháu Quỳnh, cho biết: “Buổi sáng tôi đang còn nói chuyện với cháu, căn dặn cháu trong công việc của lớp vì Quỳnh là lớp trưởng, vậy mà chiều tối hay tin tôi rụng rời cả tay chân. Bé Quỳnh là một học sinh xuất sắc toàn diện, một lớp trưởng gương mẫu của lớp. Đứng trên bục giảng gần chục năm rồi, chưa bao giờ tôi gặp đứa học trò ngoan ngoãn, hiền lành, thông minh đến thế.

Mới học được một kỳ nhưng tố chất thông minh của Quỳnh thể hiện rõ qua điểm tổng kết 8,4 và tất cả các môn học đều giỏi. Tấm gương vượt khó học giỏi của Quỳnh được tôi nói rất nhiều trước các bạn cùng lớp”.

Hàng trăm người dân trong xã đã đến thắp hương, đưa cháu ra nghĩa trang. Ai cũng rơi nước mắt, thương cho một đứa trẻ bị người ta dùng thủ đoạn tàn độc đoạt lấy mạng sống. Nhiều khách qua đường, thấy sự việc đã dừng lại động viên gia đình. Có những người ở xã khác dù không quen biết cũng đã đến thắp hương, khóc thương cho số phận đứa bé không cha.

Theo Giadinh.net.vn