Cách phòng và xử trí để tránh đột tử do sốc nóng

Đưa vào bóng râm, phủ khăn ẩm và vẩy nước mát lên người là cách có thể giúp người sốc nắng thoát hiểm.

Say nắng hay còn gọi là sốc nhiệt vừa khiến cụ bà ở Hà Nội và một cụ ông ở Tuyên Quang qua đời. Hiện tượng này được các bác sĩ gọi là đột tử do sốc nóng.

Đắp khăn ướt vào các vị trị hạ nhiệt rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Say nắng hay sốc nhiệt có thể gây tử vong hoặc gây tổn hại cho não và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Sốc nhiệt chủ yếu ảnh hưởng tới những người trên 50 tuổi nhưng nó cũng có thể tác động tới người trẻ khỏe.

Biểu hiện ban đầu của sốc nhiệt thường là hoa mắt và ngất xỉu. Thực tế còn có nhiều biểu hiện khác như đau đầu, chóng mặt và choáng váng, da đỏ, nóng và khô, yếu cơ hoặc chuột rút, nôn, loạn nhịp tim, thở nhanh, co giật, hôn mê sâu.

Người cao tuổi, người không uống đủ nước, sinh hoạt ngoài nắng nóng là đối tượng dễ bị sốc nhiệt. Cơ chế gây nên sốc nhiệt là do độ ẩm không khí của trời nắng nóng làm cản trở việc bài tiết mồ hôi, do đó làm cản trở khả năng tự làm mát của cơ thể khiến nhiệt của cơ thể tăng bất thường dẫn đến các biến chứng say nắng.

Tình trạng sốc nhiệt dễ xảy ra với những người đang ở trong mát, trong phòng lạnh, đột ngột ra nắng nóng hoặc người ở ngoài nắng nóng kéo dài. Trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 4 tuổi và người lớn trên 65 tuổi dễ bị tổn thương do nhiệt bởi họ thích nghi với nhiệt chậm hơn so với những người khác.

Người mắc các bệnh lý tim, phổi hoặc thận, béo phì, thiếu cân, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tâm thần, bệnh hồng cầu hình liềm, nghiện rượu sẽ dễ bị tổn thương do nhiệt. Người đang dùng thuốc kháng histamin, thuốc giảm cân, thuốc lợi tiểu, thuốc an thần, các thuốc kích thích, thuốc chống động kinh, thuốc tim mạch và huyết áp và các thuốc điều trị bệnh tâm thần cũng là đối tượng dễ bị sốc nắng.

Cách phòng say nắng

- Người ra nắng nóng cần mặc quần áo rộng, nhẹ có màu sáng để tránh hấp thu nhiệt, nên, đội nón rộng vành có chất liệu đủ ngăn tia nắng và dùng kem chống nắng có chỉ số chống nắng trên 30.

- Người làm việc ngoài nắng hoặc sống trong không khí nóng cần uống thật nhiều nước (tối thiểu 4 lít mỗi ngày), dùng kèm nước trái cây hoặc nước rau và các loại trái cây tươi.

- Theo dõi màu sắc nước tiểu, nếu thấy nước tiểu sẫm màu hơn thì bù nước khẩn cấp vì đây là một dấu hiệu mất nước.

- Không nên dùng các loại thức uống có cồn như bia rượu, hạn chế dùng các loại thức uống có thể gây kích ứng tim mạch như cà phê hoặc thuốc lào, thuốc lá.

- Tuyệt đối không uống thuốc có muối khoáng khi không có chỉ định của bác sĩ. Chỉ nên bổ sung muối và các điện giải thuộc dạng nước uống thể thao dạng bày bán phổ thông.

Nếu bạn nghi ngờ ai đó bị say nắng, hãy gọi số điện thoại cấp cứu 115 ngay lập tức hoặc đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Trong khi đợi y tế đến, đưa bệnh nhân tới nơi có điều hòa hoặc ít nhất là chỗ râm mát và cởi bỏ các quần áo không cần thiết.

Cách xử trí người bị sốc nhiệt

- Gọi cấp cứu hoặc các phương tiện có thể đưa nạn nhân đến bệnh viện.

- Làm mát cơ thể nạn nhân bằng cách quạt thoáng (không quạt vào mặt mũi vì có thể gây ngạt). Cùng với quạt, có thể làm ướt da bệnh nhân bằng cách vẩy nước, dùng khăn ướt lau.

- Áp túi nước đá vào nách, bẹn, cổ và lưng bệnh nhân - nơi có nhiều mạch máu gần với da để làm giảm được nhiệt độ cơ thể. Đưa nạn nhân vào nơi có nước như vòi hoa sen hoặc bồn tắm có nước mát để tắm.

- Tất cả các thao tác phải được thự hiện song song với việc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tránh trường hợp vây quanh người bệnh hoặc đặt ở chỗ tù túng thiếu không khí vì có thể gây ngạt.

Thiên Chương