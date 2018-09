Các tội danh bác sĩ Tường phải đối mặt

Nếu nạn nhân chết trước khi bị vứt xuống sông thì hành vi của ông Tường không cấu thành tội Giết người mà là Xâm phạm thi thể người khác.

Theo phân tích của luật sư Vũ Tiến Vinh, việc xác định tội danh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ ngoại khoa, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường tại số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội) cần căn cứ kết luận giám định pháp y. Tuy nhiên, có thể xảy ra những trường hợp sau:

Nếu nạn nhân chết trước khi bị vứt xuống sông thì hành vi của ông Tường không cấu thành tội Giết người mà là Xâm phạm thi thể người khác được quy định tại Điều 246 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người có hành vi xâm phạm thi thể người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Bên cạnh đó, can phạm còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp được quy định tại Điều 99 với mức hình phạt tối đa lên đến 12 năm tù. Sự vi phạm quy tắc nghề nghiệp ở đây có thể được thực hiện do lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý.

Nghi can Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra vào tối 22/10. Ảnh: Việt Dũng

Nếu giám định pháp y kết luận nạn nhân vẫn còn sống hoặc đang ở trạng thái chết lâm sàng trước khi bị vứt xuống sông, nghi can Tường phải đối mặt với tội Giết người.

Trường hợp này, can phạm vứt nạn nhân xuống sông nhằm che giấu các vi phạm trong hoạt động nghề nghiệp và nhằm giũ bỏ trách nhiệm với hậu quả mà mình gây ra. Do vậy, can phạm sẽ phải chịu 2 tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự về tội Giết người là “giết người để che giấu tội phạm khác” và “giết người vì động cơ đê hèn”. Mức phạt quy định từ 12 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi đê hèn của bác sĩ Tường, theo luật sư, thể hiện ở việc khi gặp tình huống này ông ta phải dùng mọi biện pháp, khả năng có thể để cấp cứu nạn nhân, kể cả việc chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai ở gần đó. Tuy nhiên, can phạm không làm mà lại ném xuống sông để phi tang.

Trong vụ án này, bảo vệ Đào Quang Khánh do cùng tham gia vứt xác với ông chủ nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm với vai trò đồng phạm. Gần 10 nhân viên tại thẩm mỹ viện đang bị cảnh sát triệu tập có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Che giấu tội phạm hoặc Không tố giác tội phạm tùy theo hành vi cụ thể của mỗi người.

Tại cơ quan điều tra, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai sáng 19/10 chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực. Sau nhiều tiếng phẫu thuật, đến 16h cùng ngày, thiếu phụ 39 tuổi nặng 49 kg thấy chóng mặt, người tím tái, sùi bọt mép và tử vong. Tối hôm đó, ông Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh bê nạn nhân ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì vứt phi tang.

Bác sĩ Tường thú nhận yêu cầu tất cả nhân viên cùng khách ra về, một số được chỉ đạo dọn dẹp sổ sách và thiết bị mang tẩu tán trước khi thực hiện hành vi vứt xác bệnh nhân.

