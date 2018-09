Các ông chồng 'muối mặt' đi nhận vợ bị bắt vì đánh bạc

Các bà vợ đối phó với gia đình hoàn hảo đến mức khi mọi chuyện sáng tỏ mà nhiều ông chồng vẫn không tin vợ mình đánh bạc.

Sáng 23/12, tại Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông TP Hải Phòng, nhiều ông chồng đến nhận mặt vợ là những quý bà bị bắt trong vụ bắt bạc đình đám ở xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng mà công an vừa triệt phá. Những người này từ các quận, huyện của Hải Phòng, thậm chí cả từ Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội… đến nhận mặt vợ.

Hầu hết các ông chồng đều bất ngờ vì vợ mình đi đánh bạc. Một người kể: “Tôi không hề biết vợ mình cờ bạc. Sáng 21/12, hai vợ chồng còn đi uống cà phê cùng bạn bè. Sau vợ nói là về nhà. Tôi đi trực đến 22h thì người nhà gọi vì vợ tôi đi cả ngày không về. Tôi và gia đình đi tìm cả đêm mà không thấy, gọi điện thoại thì tắt máy. Sáng hôm sau, cả nhà lo lắng, nghĩ đến những tình huống xấu cho vợ tôi nhưng không ai nghĩ là vợ tôi bị bắt vì đánh bạc. Ngay cả khi báo chí đưa tin, tôi vẫn nghĩ việc đó là việc nhà người ta, không phải nhà mình".

Trước đó, ngày 21/12, ở xã Đại Bản có một đám cưới khá linh đình. Rạp được bắc lên, cỗ bàn san sát, xe hoa lộng lẫy, nhạc vui nhộn. Khách đi ôtô, xe máy về đậu san sát để chung vui với chú rể, cô dâu.

Theo những người dân xung quanh, đúng lúc đám cưới tổ chức đón dâu thì túi xách, đồ đạc, tiền từ căn biệt thự của nhà ông Trần Đức Thông (tức Thông "Vổ", chủ sòng bạc) tới tấp bay ra khỏi tường. Một lúc sau, những chiếc xe của khách đi dự đám cưới đưa hàng chục phụ nữ trong căn biệt thự nhà ông Thông chở đi.

Ngôi biệt thự dành cho các quý bà đánh bạc.

Việc này xảy ra rất bình lặng và không ai nghĩ công an vừa triệt phá một sới bạc có đến hàng chục quý bà cùng sát phạt trong thời gian dài mà các trinh sát phải dày công mới phá được.

Theo Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45, Công an TP Hải Phòng, tổ chức đám cưới là phương án phá sòng bạc tối ưu mà công an lựa chọn, nó vừa đảm bảo an toàn, không gây hoang mang. “Những đồng chí đóng giả cô dâu, chú rể được lựa chọn phù hợp và tổ chức như một đám cưới thật. Toàn bộ khách mời và những người tham gia đám cưới phải chờ giờ “đón dâu”.

Theo ông Thắng, sau khi xác định quy luật, địa điểm của sới bạc… kế hoạch phá án cũng làm đau đầu các cảnh sát. Bởi hàng chục quý bà tập trung vào biệt thự, nếu bắt không khéo dễ làm họ hoảng loạn, làm liều. Lực lượng phá án cũng phải đủ đông để kịp khống chế các con bạc. Nếu có nhiều “người lạ”, đám cảnh giới sòng bạc sẽ nghi ngờ. “Phòng PC45 lên phương án tổ chức một đám cưới giả ngay gần nhà Trần Đức Thông để các chiến sĩ công an dễ dàng tiếp cận”, ông Thắng nói.

Theo Đại tá Thắng, trước đây ông công tác tại huyện An Dương và rất băn khoăn về tình trạng những gia đình phải cắm sổ đỏ, bán đất vì những phụ nữ chơi cờ bạc. Bình thường, những phụ nữ này không thể hiện gì bất thường cho đến khi chủ nợ đến siết nhà. Dù công an nhiều lần phá các điểm đánh bạc nhưng các bà không bỏ máu đỏ đen. Trước sự gắt gao của công an, những phụ nữ đã đối phó công an và gia đình hoàn hảo đến mức khi mọi chuyện sáng tỏ mà nhiều ông chồng vẫn không tin vợ mình đánh bạc.

Các bà chọn biệt thự rộng rãi, không biệt lập của Trần Đức Thông và thỏa thuận không tự đi xe riêng đến sới bạc. Các con bạc được đưa đón bằng xe biển xanh nên không ai nghi ngờ. Tất cả con bạc khi đến nơi đều trật tự đi vào nhà. Mọi thứ được phục vụ khép kín trong khu nhà nên không ai nghi vấn.

Xe biển xanh đưa đón quý bà đi đánh bạc.

Việc này đã đánh lừa các trinh sát PC45 một thời gian dài. Bởi họ biết có sới bạc lớn nhưng không biết tổ chức ở đâu. Theo báo cáo, có thể sới bạc sẽ đặt ở ngoài đồng hoặc nơi hoang vắng nào đó nhưng các trinh sát rà soát nhiều ngày vẫn không xác định được. Quá trình xác minh địa bàn, trinh sát phát hiện những hoạt động bất thường của chiếc xe biển xanh 16 chỗ ở nhà Thông nên để mắt và cất vó.

Theo Pháp Luật TP HCM