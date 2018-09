Ca sinh ba cùng trứng tự nhiên hiếm gặp

Ba bé ​gái là con sản phụ Chế Thị Huyền 21 tuổi, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, được mang thai tự nhiên, chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sản phụ Huyền nhập viện chiều 16/7 trong tình trạng mang bầu 3 thai 36 tuần, đau bụng và có cơn co chuyển dạ dọa sinh non. Để đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi, bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Ba bé gái với cân nặng 2,2 kg, 2,1 kg và 1,4 kg lần lượt chào đời khỏe mạnh.

Ba bé gái sinh cùng trứng của sản phụ Huyền.

Sau gần mộ tuần chăm sóc, theo dõi sau sinh chặt chẽ, sức khỏe của sản phụ Huyền và ba bé gái đã ổn định. Các bé bú tốt, mỗi bé bú 20 ml sữa một lần, ngày 8 lần bú.

Cưới chồng năm 2014, đây là lần sinh đầu của chị Huyền. Sau khi biết mang đa thai, sản phụ chị Huyền đã được bác sĩ tư vấn về các mối nguy hiểm có thể gặp phải trong thời gian mang thai và sinh nở. Chị thường xuyên được thăm khám, theo dõi thai kỳ chặt chẽ bởi bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau một tuần được chăm sóc, hiện sức khỏe 3 bé gái ổn định và có thể xuất viện.

Theo các bác sĩ đây là ca sinh ba cùng trứng, mang thai tự nhiên hiếm gặp. Đa thai cùng trứng là hiện tượng trứng sau khi được thụ tinh, tách làm đôi trong giai đoạn hợp tử rồi phát triển thành 2 hoặc nhiều phôi. Theo sinh lý tự nhiên, tử cung người bình thường chỉ đảm bảo khả năng mang thai tốt và an toàn cho một thai. Các ca mang đa thai, đặc biệt là sinh 3, 4 thường là do thụ tinh trong ống nghiệm.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cho biết, các ca sinh ba cùng trứng có thể xảy ra nhưng rất hiếm gặp, thường chỉ gặp sinh đôi. Về nguyên tắc, đa thai cùng cùng trứng luôn có giới tính giống nhau, cùng là gái hoặc cùng là trai; còn sinh ba cùng giới tính có thể cùng trứng hoặc không. Bản thân ông cũng chưa từng gặp trường hợp sinh ba cùng trứng, mang thai tự nhiên nào.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Vy, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) cho biết, các ca sinh ba cùng trứng cực kỳ hiếm gặp, trên y văn có ghi nhận nhưng không nhiều. Dây rốn của trẻ đều chung mạch máu nhau thai.

VnExpress