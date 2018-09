Nữ ca sĩ người Argentina xấu hổ lấy tay che miệng khi phát hiện ra sự cố 'lộ hàng' trên truyền hình.

Ca sĩ lộ ngực trên truyền hình vì hát quá sung

The Sun đưa tin sự cố xảy ra khi ca sĩ Laura Miller đang biểu diễn ca khúc hit "Si Me Dejas No Vale" trên show truyền hình La Casa del Pop.

Mặc chiếc quần jeans màu đen ôm sát, áo hai dây xanh dương với phần cổ sâu, Laura hát và nhảy nhiệt tình tới mức không hề nhận ra đôi gò bồng đảo đã "tự dưng nhảy ra khỏi áo, lộ hoàn toàn bên phải".

Nữ ca sĩ hát sung tới mức phải 20 giây sau, cô mới nhận ra mình đã bị "lộ hàng". Laura vội quay lưng lại phía camera và chỉnh sửa y phục. Tuy nhiên, dường như bản thân cô cũng bị sốc tới mức không thể tiếp tục màn biểu diễn, mặt lộ rõ vẻ bối rối. Cô chỉ biết vừa cười gượng vừa lấy tay che miệng để bớt xấu hổ.

Sự việc xảy ra từ năm 2013 nhưng video quay lại cảnh tượng này bị lan truyền với tốc độ nhanh, thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội.

Một thành viên bình luận hài hước: "Ước gì sự cố như thế này xảy ra thường xuyên hơn".

Những sự cố về trang phục xảy ra khá thường xuyên trong thời gian gần đây. Tuần trước, nữ MC Marika Fruscio ở Italy cũng gây sốc khi để lộ một bên ngực trong lúc đang dẫn chương trình truyền hình trực tiếp. Marika được biết đến là một phát thanh viên có tính cách sôi nổi, sở hữu bộ ngực "khủng" và thích khoe da thịt trong những bộ trang phục hở hang.

Hướng Dương