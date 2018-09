Cả nhà thành đuốc sống do con trẻ nghịch xăng

Đứa con nghịch mở nắp thùng xăng người bố mua về dùng cho máy cắt cỏ đã khiến ngọn lửa thiêu cả gia đình 3 người.

Tại nạn xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Văn Đang ngụ tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khiến anh, bà xã Đặng Thị Ngoãn và con gái Nguyễn Đặng Hồng Yến (4 tuổi) phải nhập viện với toàn thân bỏng nặng.

Chị Ngoãn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Huyên Đoàn

Chăm con bị cháy mặt, chân tay đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) và vợ đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Đang cho biết mình may mắn chỉ bị bỏng ở hai chân nhưng hình ảnh của ngày xảy ra hỏa hoạn vẫn khiến anh ám ảnh.

"Hôm đó do nhận được tiền công đi cắt cỏ thuê kha khá nên tôi mua lẩu về nhà đãi vợ con. Nồi lẩu được vợ tôi bắc lên bếp ga mini để giữa nhà. Cả nhà đang chờ lẩu chín để ăn thì tôi ngửi thấy trong nhà có mùi xăng. Nhìn vào, tôi thấy con gái đang mở nắp can xăng tôi mua về để ở góc nhà chuẩn bị cho hôm sau châm vào máy cắt cỏ. Chưa kịp ngăn lại thì con bé đã làm đổ can khiến xăng chảy lan đến gần bếp lẩu. Vậy là ngọn lửa bùng lên", anh Đang kể.

Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã vây lấy cả ba người, do ngồi gần với vị trí xăng chảy lan nên bé Yến và chị Ngoãn bị lửa trùm lấy cả người. Thấy vợ con vùng vẫy như hai ngọn đuốc sống, người chồng lao vào lôi vợ con ra khỏi đám lửa đang bùng bùng cháy thì bị lửa lây.

"Tôi hoảng loạn lao đi tìm chăn nhúng nước trùm lên người vợ và con gái. May mắn ngọn lửa được khống chế nhưng vợ con tôi khi ấy đã bị ngất vì bỏng. Một mình không thể xoay trở, tôi phải kêu cứu nhà hàng xóm ở cách đấy đến vài trăm mét", người đàn ông kể.

Bé gái đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: Thiên Chương

Đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê man, chị Ngoãn được các bác sĩ xác định bỏng đến hơn 50% diện tích cơ thể, trong đó nghiêm trọng nhất là ở mặt, ngực và chân tay. Cùng nguy kịch như mẹ, bé Yến bị lửa đốt biến dạng chân phải, bỏng nặng ở tay phải, chân tay bên trái và mặt. Đến sáng nay (2/4), hơn 10 ngày sau khi nhập viện, mẹ con chị Ngoãn vẫn còn phải điều trị nội trú với sức khỏe kém.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình trạng sức khỏe của chị Ngoãn còn rất yếu. "Bệnh nhân còn phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật ghép da nhưng di chứng do bỏng xăng là không thể tránh khỏi. Hiện sức khỏe của người bệnh vẫn chưa ổn định nên vẫn còn phải được chăm sóc đặc biệt", một bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình nói.

Qua lại chăm sóc vợ con nằm ở hai bệnh viện khác nhau, anh Đang cho biết trận hỏa hoạn khiến gia đình anh lâm vào cảnh khốn khó. Nhà nghèo, nên dù bé Yến có bảo hiểm và được điều trị miễn phí anh Đang vẫn phải tất bật vay mượn để có tiền điều trị cho vợ bởi tiền viện phí trị bỏng có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

"Anh em đều nghèo khó, từ ngày vợ nhập viện tôi đã phải vay hơn 80 triệu đồng. Hôm qua vừa nghe bệnh viện báo còn thiếu tiền viện phí hơn trăm triệu nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao nên đành phải đến phòng công tác xã hội của bệnh viện để mong các nhà hảo tâm cứu lấy vợ mình", anh Đang nói trong nước mắt.

Chiều 1/4, mở điện thoại nhìn ảnh gương mặt của vợ biến dạng, cơ thể chằng chịt sẹo rồi nhìn sang chân của con bắt đầu bị co rút do lửa đốt gương mặt người đàn co rúm, nước mắt chảy dài. "Chứa xăng trong nhà là do bất đắc dĩ nhưng tôi cảm thấy ân hận lắm. Mong rằng những ai đang sống bằng nghề phải dùng máy móc có sử dụng xăng giống tôi nên cẩn trọng", anh Đang nói.

