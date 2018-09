Cả nhà bị xe bồn tông, 3 người tử vong

Xe máy của đôi vợ chồng cùng hai con nhỏ bị chiếc ôtô chở xăng đâm trực diện khiến 3 người chết tại chỗ, bé gái còn lại đang nguy kịch.

Khoảng 19h30 ngày 30/1, anh Trần Anh Vũ (33 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, Đăk Lăk) chở vợ là Hoàng Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi) cùng hai con nhỏ Trần Thị Kim Linh (7 tuổi) và Trần Hoàng Kim Ly (4 tuổi) bằng xe máy trên quốc lộ 26 từ hướng Krông Păk về TP Buôn Ma Thuột.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gia đình anh Vũ đến đoạn thuộc địa bàn thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Păk, thì bất ngờ bị chiếc xe bồn chở xăng đi hướng ngược lại đâm trực diện khiến vợ chồng anh và cháu Linh tử vong tại chỗ. Riêng cháu Ly được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk trong tình trạng nguy kịch.

Vị trí xảy ra tai nạn nằm ở đoạn đường ở giữa cánh đồng, không bị che chắn tầm quan sát. Chiếc xe máy bị cán nát hoàn toàn. Ôtô chở xăng sau va chạm đã lao xuống ruộng lúa và đâm vào một ụ đất.

Xe máy bị biến dạng sau tai nạn.

Bùi Văn Nam đã đến Công an huyện Krông Păk trình diện, cho biết lái phụ và được đổi tài khoảng 20 km trước khi xảy ra tai nạn. Anh này có bằng lái chưa đầy 3 tháng trước.

Còn anh Bùi Văn Ngọc (31 tuổi, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhận là tài xế chính của chiếc xe. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe bồn do anh cầm lái đi đổ xăng tại huyện Cư Jút (tỉnh Đăk Nông) và đang trên đường về lại tỉnh Khánh Hòa. Do buồn ngủ nên anh đã đổi tài cho Nam. Khi xe vừa chạy đến khu vực ngã ba trước UBND xã Hòa An thì tài xế Nam đánh tay lái sang trái để tránh một chiếc chiếc xe máy từ trong đường nhánh chạy ra.

Xe bồn lao xuống ruộng lúa.

"Do chạy với tốc độ cao, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã lấn hết sang phần đường bên trái và tông vào xe anh Vũ”, anh Ngọc cho biết.

Trong đêm, cơ quan điều tra đã tạm giữ Bùi Văn Nam để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

VnExpress