Ca mổ thần tốc trong đêm cứu bé bị thanh sắt đâm thủng tim

Bệnh nhi xanh tái do mất máu, các bác sĩ lập tức mở lồng ngực, dùng ngón tay bít chặt lỗ thủng tim trước khi khâu.

"Nếu không nhanh chóng quyết đoán xử trí, thằng bé chắc chắn đã tử vong", thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) nhận định ca phẫu thuật giành giật sự sống cho bé trai bị hai thanh sắt đâm thủng tim đêm 26 rạng sáng 27/10.

Bác sĩ Hiếu đang kiểm tra sức khỏe của bệnh nhi. Ảnh: Thiên Chương

Thuật lại ca mổ thần tốc ngoài dự kiến trong đêm, bác sĩ Hiếu cho biết khoảng hơn 20h ngày 26/10, khi ông đang chuẩn bị lên taxi đi công việc thì nghe điện thoại từ giáo sư Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất ở khu vực quận Tân Bình gọi thông báo có ca bệnh nguy kịch cần hỗ trợ.

"Tôi lập tức bảo tài xế chạy sang bệnh viện bạn. Khi đến nơi, thằng bé đã xanh như tàu lá. Vết thương trên ngực đã được đồng nghiệp ở Bệnh viện Thống Nhất khâu tạm nhưng trông sắc diện bệnh nhi, tôi biết chắc bên trong đang chảy máu nghiêm trọng nên đề nghị mổ ngay mà không cần phải chẩn đoán thêm", ông Hiếu kể.

Lệnh báo động đỏ được phát đi, toàn bộ êkíp trực và các bác sĩ giỏi nhất và cả Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đều có mặt để cùng bác sĩ Hiếu tiến hành mổ. "Khi mở lồng ngực của bé, chúng tôi mới thấy sự quyết đoán của bác sĩ Hiếu là vô cùng chính xác. Tim bệnh nhi thủng một lỗ khoảng 3 cm. Máu từ vết thương chảy ra liên tục", một bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất nói.

Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, vết thương tim khá rộng và sâu. "Tôi dùng ngón tay đút vào lỗ thủng thì thấy máu ngưng chảy. Lúc ấy tôi biết mình đã đúng, việc khâu bít lập tức được tiến hành, tuy nhiên khâu xong vết thương ở tim và kiểm tra đến phổi thì chúng tôi tiếp tục phát hiện 2 vết thủng nữa. Phải mất hơn một giờ căng thẳng, các vết thương mới được khâu kín thành công", vị bác sĩ chuyên khoa Ngoại nhi nói.

Ca mổ kết thúc hơn nửa đêm giúp các chỉ số huyết động học của bệnh nhi ổn định, tuy nhiên bé vẫn được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi. "Không còn chảy máu tim phổi nhưng tình trạng sức khỏe của bé tiếp tục xấu, qua chẩn đoán hình ảnh, chúng tôi phát hiện một khối máu lớn nằm trong ngực nên một lần nữa mở lồng ngực để tìm nguyên nhân. Thủ phạm được xác định một vết thương khác nằm ở phần xương sườn", ông Hiếu nói.

Người nhà bệnh nhi cho biết, bé đang chơi ở lầu 3 (khoảng hơn 10 m) thì rơi ra khỏi lan can. "Nghe tiếng động, chúng tôi chạy ra xem thì thấy bé nằm ngửa, lưng bị hai thanh sắt ngọn của bờ rào đâm thấu. Quá hoảng sợ, chúng tôi tháo bé ra khỏi hai thanh sắt và đưa ngay lên xe cứu thương", phụ huynh cho biết. Ngoài các vết thủng, các bác sĩ có xác định bé bị gãy xương sườn và một đốt sống lưng. Tổn thương này khiến hai chân bé bị yếu.

Tiên lượng sức khỏe của bệnh nhân còn chưa rõ ràng, tuy nhiên theo bác sĩ Hiếu, đây là trường hợp bị thủng tim thủng phổi được phẫu thuật thành công do rất nhiều yếu tố và có cả may mắn. "Với các vết thương thủng tim do dị vật đâm, nếu rút dị vật ra khỏi cơ thể, nạn nhân có thể chết do mất máu. Trường hợp này, bé thoát chết do nhà ở gần bệnh viện, ngoài ra khi đến bệnh viện thì được truyền máu và mổ kịp thời", ông Hiếu lý giải.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh có con nhỏ phải hết sức cẩn trọng, không cho bé đùa nghịch ở những vị trí có thể gây té ngã dẫn đến tổn thương.

Thiên Chương