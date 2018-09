'Cả cô gái tôi cứu lẫn kẻ đâm dao chưa ai đến hỏi thăm'

Người đàn ông bị đâm thấu phổi sau khi cứu cô gái bị tai nạn kể khi đang nằm trên giường bệnh với vết thương dài 5cm trên lưng.

Nhân chứng kể lại lúc phát hiện anh Sơn người cứu cô gái bị tai nạn bị đâm gục ngoài cổng bệnh viện

Nhân chứng kể lại lúc dìu anh Sơn vào bệnh viện.

Chiều 16/2, sau 5 ngày mổ cấp cứu, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, ở xã Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn chưa được rời giường bệnh, vết thương ở lưng băng kín dài khoảng 5 cm.

Giọng yếu ớt, anh Sơn kể, khoảng 19h ngày 11/2, khi đang ở trong nhà (phố Chẹm, xã Trạm Lộ), anh nghe tiếng va chạm mạnh, chạy ra đường thấy một cô gái bất tỉnh, chân chảy máu, nằm gần đầu taxi, bên cạnh là chiếc xe máy. Anh Sơn xốc cô gái đưa vào nhà bác sĩ gần đó, song bác sĩ đi vắng nên anh bàn với tài xế taxi đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Thuận Thành cách đó khoảng 2 km.

Sức khỏe anh Nguyễn Hải Sơn vẫn còn yếu sau phẫu thuật. Ảnh: Quang Chiến

Khi vào phòng cấp cứu, anh Sơn bế cô gái đặt vào giường và báo bác sĩ có người bị tai nạn. Lúc này cô gái đã tỉnh, mở danh bạ điện thoại để tìm số người thân. "Tôi liền bảo để tôi gọi điện cho. Cô gái đưa điện thoại có tên Khá 2, tôi thông báo cho người đó rằng người nhà bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện Thuận Thành, nói rõ không biết ai đâm vào", anh Sơn chia sẻ.

Sau khoảng 10 phút, có hai thanh niên đến phòng cấp cứu. Một người đến chỗ anh Sơn hỏi xem ai gọi điện cho anh ta. "Sau khi trả lời, tôi quay đi thì đột ngột thấy đau nhói ở mạn sườn. Tôi vùng chạy, song người kia vẫn đuổi theo, lấy ghế nhựa đánh tôi mặc dù có tiếng cô gái kia hét lên Anh ơi, người ta cứu em", anh Sơn kể tiếp.

Hoảng loạn chạy qua hành lang ra ngoài cổng bệnh viện, thấy choáng váng, anh Sơn ngồi xuống vỉa hè. Khi không thấy người kia đuổi, anh vội gọi điện cho anh trai thông báo mình bị đâm.

Anh Nguyễn Hải Hà (anh trai của Sơn) kể, thấy em gọi điện nói "bị đâm, máu ra nhiều lắm", nên cùng vợ vào Bệnh viện Thuận Thành. Đến nơi, anh Hà thấy em nằm ở vỉa hè ngoài cổng. Một bảo vệ phát hiện ra, nên hai người cùng dìu anh Sơn vào phòng cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bác sĩ cho biết có thể vết thương chạm vào phổi và bảo gia đình chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Khu vực nghi phạm Nguyễn Hữu Khá hành hung anh Nguyễn Hải Sơn tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. Ảnh: Quang Chiến

"Hôm đó trời rét, Sơn mặc 4 cái áo, trong đó có một áo khoác, hai áo len, nếu không thì vết thương sẽ nguy kịch. Tôi buồn là em giúp đỡ người khác mà khi em bị thương nằm gục ở vỉa hè thì không ai giúp", anh Hà nói.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh em trai, anh Hà cho biết, gia đình anh Sơn được xếp vào hộ cận nghèo. Vợ bỏ đi 5 năm trước, một mình anh Sơn làm phụ hồ nuôi mẹ già 75 tuổi cùng hai con trai 10 tuổi và 8 tuổi. "Hoàn cảnh khó khăn song chú Sơn rất tốt tính. Nhà gần quốc lộ, chứng kiến nhiều vụ tai nạn, lần nào chú cũng tham gia cứu người bị thương", anh Hà chia sẻ.

Về thông tin cãi cọ với thanh niên trước khi bị đâm, anh Sơn khẳng định không có chuyện đó, vì không quen biết nên chỉ trao đổi ngắn gọn về tình huống tai nạn. Anh cũng chưa thấy cô gái bị tai nạn hay người nhà thanh niên đâm mình đến thăm hỏi như một số báo đăng.

Anh Sơn vùng chạy sau khi bị đâm trọng thương và gục ngã trên vỉa hè trước cổng bệnh viện. Ảnh: Quang Chiến.

"Tôi vẫn không biết tại sao bị đâm đến khi có người nói Khá nhầm tôi là người gây tai nạn. Tôi thất vọng vì thấy nhân cách, đạo đức của một số người ngày càng đi xuống, mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm người phạm tội để người dân yên tâm, không vô cảm trước người bị nạn. Vì người dân tin rằng sẽ được bảo vệ nếu giúp người khác", anh Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cho biết, tối 11/2, bệnh nhân Nguyễn Thị Dung (24 tuổi, thường trú Quảng Xương, Thanh Hóa) nhập viện cấp cứu. Chị Dung được chẩn đoán đa chấn thương phần mềm, đã ra viện ngày 12/2. Khi bệnh nhân nằm phòng cấp cứu thì xảy ra va chạm giữa anh Nguyễn Hải Sơn và một thanh niên, hai người đuổi nhau ra bên ngoài, các bác sĩ trong phòng bận cấp cứu nên không phát hiện ra.

Bạn có sẵn sàng giúp đỡ khi gặp người bị nạn?

Video: Bạn có sẵn sàng cứu người bị nạn?

Theo đại diện Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), tối 14/2 cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi, trú thị trấn Hồ, Thuận Thành) do tình nghi dùng dao đâm anh Sơn. Khá không nghề nghiệp ổn định, có một tiền sự.

Bước đầu Khá thừa nhận có quan hệ bạn bè 2 tháng nay với chị Nguyễn Thị Dung. Khi đang uống rượu ở nhà thì nhận được điện thoại báo tin chị Dung bị tai nạn, Khá cùng Nguyễn Ngọc Đức (xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành) đến Bệnh viện Thuận Thành. Tại đây, Khá dùng dao bấm đâm anh Sơn một nhát vào lưng.

Công an huyện đã làm việc với chị Nguyễn Thị Dung, nạn nhân bị tai nạn giao thông, để điều tra vụ việc.

BS Ngô Mạnh Tuyến, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, cho biết, khi vào viện anh Nguyễn Hải Sơn được chẩn đoán chấn thương thấu ngực bên phải. Bệnh viện đã huy động y, bác sĩ phẫu thuật, ca mổ diễn ra trong một giờ. Sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, không còn nguy hiểm tính mạng, có thể ra viện trong một tuần tới.

