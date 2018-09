Cả chục người mất điện thoại khi đón chồng 'Cô dâu 8 tuổi'

Trà trộn vào đám đông đón nam diễn viên Siddharth Shukla tại sân bay Tân Sơn Nhất, kẻ gian đã cuỗm hơn chục chiếc điện thoại đắt tiền.

Sự việc xảy ra đêm 6/1 khi chồng "Cô dâu 8 tuổi" có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Nạn nhân là 4 phóng viên đang tác nghiệp, 2 người trong ban tổ chức và hơn 10 người hâm mộ đến đón thần tượng.

Kẻ gian trà trộn vào đám đông người hâm mộ để ra tay. Ảnh: Phước Trí

Một phóng viên trong số những người bị kẻ gian móc mất điện thoại cho biết, khi anh đang cầm máy quay để ghi hình nam diễn viên Siddharth Shukla bước ra từ cửa của sân bay quốc tế thì cảm giác có ai đó rút chiếc iPhone 6Plus ở lưng quần.

"Chiếc điện thoại to không thể cho vào túi nên tôi nhét vào lưng quần. Lúc ấy tôi biết mình bị móc nhưng quay lại thì chỉ thấy đám người hâm mộ đang chen lấn để đón thần tượng chớ không thấy ai khả nghi", anh này nói.

Sau khi phóng viên này cảnh báo có kẻ gian trà trộn móc điện thoại, nhiều đồng nghiệp kiểm tra và cũng đã phát hiện bị mất tài sản.

Cùng trình báo bị móc điện thoại với An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài 4 phóng viên và 2 người trong Ban tổ chức đón Siddharth Shukla, còn có hơn 10 người hâm mộ bộ phim "Cô dâu 8 tuổi". Hầu hết người bị hại đều cho biết họ để điện thoại trong túi quần, túi áo hoặc túi xách và tất cả đều là điện thoại đắt tiền.

Từ lời khai của những người bị hại, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất lập tức theo dõi và đã bắt giữ được một kẻ tình nghi, trong túi xách của người này có chiếc điện thoại của một phóng viên. Do vụ việc khá nghiêm trọng, Công an quận Tân Bình (TP HCM) và Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm đã có mặt để điều tra làm rõ.

Tại thời điểm làm việc, kẻ tình nghi khăng khăng chỉ nhặt được chiếc điện thoại chứ không liên quan đến việc móc trộm. Tuy nhiên theo lời của một số nhân chứng, chính mắt họ thấy người phụ nữ này và một nhóm người khác "cho tay vào túi" của nạn nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng phóng viên và người hâm mộ bị mất tài sản khi đón thần tượng ở sân bay. Trước đó vào năm 2008, khi Ronaldinho cùng đội tuyển bóng đá Olympic Brazil hạ cánh tại sân bay Nội Bài, cũng có cả chục phóng viên cũng đã bị kẻ gian cuỗm mất điện thoại khi đang tác nghiệp.

Thiên Chương