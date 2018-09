Buộc thôi việc nữ hộ sinh nhận tiền bệnh nhân

Do được xác định có nhận 200.000 đồng của bệnh nhân, nữ hộ sinh Kiều đã bị buộc thôi việc do vi phạm y đức của ngành y.

Hội đồng kỷ luật Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã thống nhất mức án kỷ luật cho các y bác sĩ liên quan tới sự việc làm chết bé trai con anh Nguyễn Bá Diệp (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vào chiều 11/9.

Theo bác sĩ Bùi Văn Te, Giám đốc bệnh viện, hành vi nhận tiền của nữ hộ sinh Lý Ngân Kiều là không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng những quy định của ngành. Vì nhận 200.000 đồng của một bệnh nhân, nên đang đỡ đẻ cho chị Lê Thị Kim Lên ((30 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, vợ anh Diệp), nữ hộ sinh Kiều đã bỏ chị Lên nằm một mình, chuyển sang đỡ đẻ cho người bệnh nhân khác, kéo theo những hậu quả đáng tiếc đối với con trai của chị Lên. Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã đi đến thống nhất buộc thôi việc đối với nữ hộ sinh này.

Sản phụ Lê Thị Kim Lên và chồng bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm, trái với đạo đức ngành y của hai nữ hộ sinh Kiều và Hoa.

Trường hợp nữ hộ sinh Trần Thị Như Hoa, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã quyết định kỷ luật là khiển trách. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị Lên là ông Hồ Công Khanh nhận mức án kỷ luật cảnh cáo do có nhiều sai sót về mặt chuyên môn. Đồng thời, bác sĩ Khanh còn bị cấm tham gia đỡ đẻ, phẫu thuật về mặt chuyên môn y tế trong vòng một năm, tính từ ngày mức án kỷ luật chính thức có hiệu lực. Hiện các mức án kỷ luật này còn phải trình lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang trước khi có các quyết định cuối cùng.

Theo tường trình của anh Nguyễn Bá Diệp, sáng 29/8, anh đưa vợ là chị Lê Thị Kim Lên vào Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang để sinh con đầu lòng. Sản phụ đau bụng, có dấu hiệu sinh nên được đưa vào phòng chờ lúc 12h. Một giờ sau nữ hộ sinh Lý Ngân Kiều, Trần Thị Như Hoa chọc nước ối nhưng chị Lên vẫn chưa sinh.

"Vợ tôi 2 lần gọi bác sĩ sinh mổ nhưng không được. Đến lúc quá đau, cô ấy đập mạnh vào bàn mổ kêu 'làm ơn mổ cho tôi đi, chịu hết nổi rồi' nhưng 2 hộ sinh vẫn thản nhiên. Lúc này, vợ tôi thấy một sản phụ mới chuyển vào dúi cho nữ hộ sinh tờ 500.000 đồng nên được hỗ trợ, còn vợ tôi nằm một mình trong tình trạng đau bụng dữ dội", anh Diệp tường trình và cho biết vợ anh kể rằng khi lớn tiếng gọi bác sĩ thì nữ hộ sinh quát với giọng gay gắt "đẻ phải đau chứ" rồi tiếp tục bỏ mặc.

Đến gần 15h, 2 nữ hộ sinh quay lại giường chị Lên thì nước ối đã khô. Bác sĩ Hồ Công Khanh được gọi đến khám, chỉ định sinh mổ. Một lúc sau bé trai sinh ra và "được cán bộ y tế tích cực hô hấp". Tối cùng ngày, con chị Lên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cấp cứu. Giấy chuyển viện Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang chẩn đoán "viêm phổi/ngạt, tràn khí màng phổi". Sau gần 2 tuần tích cực điều trị, ngày 11/9, gia đình đưa bé về nhà lo hậu sự và mất chiều cùng ngày.

Theo VTC