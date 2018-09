Bụng to như sắp đẻ vì nghiện rượu

Một phụ nữ Anh khổ sở với cái bụng phình to như sắp đẻ và thường xuyên phải đi hút dịch vì thói quen uống tới 3 chai rượu mỗi ngày.

"Bụng bầu" của cô Jo. Ảnh: BBC

Xuất hiện trên chương trình "Old Before My Time" của đài BBC, người phụ nữ tên Jo thú nhận căn bệnh xơ gan do nghiện rượu đã gây ra chứng cổ trướng, khiến dịch tích tụ trong ổ bụng và các mạch máu nổi lên. Vì thế mà nhiều người mới nhìn thấy Jo đều lầm tưởng cô đang có bầu.

Cứ ba tuần một lần, Jo phải đến bệnh viện Đại học James Cook ở Middlesbrough để hút nhiều lít dịch tích tụ trong bụng ra ngoài. Thông thường, việc rút 12 lít dịch cũng kéo dài tới 8 tiếng. Tổng lượng dịch được thải ra đã lên tới 23 lít, đây cũng là lý do khiến cân nặng của cô giảm đi 19 kg.

Jo khẳng định sau những đợt phẫu thuật, cô không còn thấy thèm rượu nữa, hy vọng duy nhất của cô là sớm được cấy gan để thoát khỏi tình trạng khó chịu nói trên. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cô sẽ sống sót tới lúc đó.

Hiện Jo sống cùng mẹ và không được cho cầm thẻ ngân hàng để đề phòng trường hợp bị lôi kéo trở lại con đường nghiện ngập.

Theo Mirror, Jo không phải là một trong những trường hợp gây sốc duy nhất do lạm dụng đồ uống có cồn được phản ánh trên chương trình "Old Before My Time". Nạn nghiện rượu là vấn đề thường gặp hiện nay ở Anh.

Hướng Dương