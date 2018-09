Bốn người lĩnh án vì trói nữ sinh, treo biển 'Tôi là trộm'

Hơn một năm sau khi trói nữ sinh lớp 7 bằng băng keo, buộc đeo biển 'Tôi là trộm', 4 nhân viên Siêu thị Vĩ Yên (Gia Lai) phải hầu toà.

TAND huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tân (31 tuổi) và Phan Văn Hải (26 tuổi) 1 năm tù; Lê Trần An (24 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Cưng (27 tuổi) 9 tháng tù. Tất cả đều được hưởng án treo về tội Giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, các bị cáo và kế toán Trần Thị Kim Oanh còn bị xử phạt hành chính 200.000 đồng về hành vi làm nhục người khác.

Siêu thị Vi Yến nơi xảy ra sự việc.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 10/4/2014, Liên (học sinh lớp 7 một trường tại thị trấn Chư Sê) cùng một bạn nữ đến siêu thị Vĩ Yên (tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê) để mua giấy kiểm tra. Do yêu thích truyện tranh nên Liên đã lấy 2 cuốn Trạng Quỳnh giấu vào người.

Khi nữ sinh ra khỏi tầng 2 của siêu thị, máy kiểm tra báo có sản phẩm chưa thanh toán. Thấy vậy, Tân - tổ trưởng bảo vệ - gọi Hải đến cùng kiểm tra. Nghe Hải hỏi “hai đứa lấy gì của siêu thị”, Liên đưa 2 cuốn truyện ra. Trong khi bạn được cho về, Liên bị yêu cầu viết bản tường trình. Khi bị An kéo ra thành lan can siêu thị, nữ sinh đòi nhảy xuống tầng một.

Thấy vậy, An và một số người giữ cháu Liên lại. Cưng lấy băng keo trói tay bé gái vào thành lan can. Còn Hải đến gặp kế toán Oanh, nói in tờ giấy có dòng chữ “tôi là người ăn trộm” rồi đưa cho Cưng dán trước ngực cháu Liên.

Khi nữ sinh co tay xé rách tờ giấy, những người này in thêm 3 tờ khác tiếp tục dán vào người bé gái. Hải dùng điện thoại chụp lại hình ảnh này.

Khoảng 10 phút sau Liên được cởi trói để nhân viên siêu thị gọi người nhà đến giải quyết. Gia đình nữ sinh bị nhân viên siêu thị bắt đóng phạt 200.000 đồng. Đến 14h cùng ngày, Hải đăng ảnh chụp Liên đeo biển "tôi là trộm" lên Facebook. Sau khi có nhiều người phản đối, phẫn nộ, nam thanh niên đã gỡ bỏ.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Chư Sê đã khởi tố 4 nhân viên nhà sách về hành vi giữ người trái pháp luật. Các cơ quan bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã cử cán bộ xuống thăm, động viên Liên khi cô bé có biểu hiện hoảng loạn.

* Tên nữ sinh đã thay đổi