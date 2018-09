Bố vợ chém con rể, mang xác đi đầu thú

Ông Nam giữ gương mặt bình thản, chấp nhận trả giá sau khi giết người con rể say xỉn, thường xuyên đánh đập con gái mình.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án chém chết con rể rồi chở xác đến công an tự thú, nhiều người dân xung quanh hẻm số 27 đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM vẫn bàn tán xôn xao.

Hiện trường con hẻm xảy ra vụ án mạng cha vợ giết con rể.

Người dân địa phương dù lên án hành động, nhưng cũng có một phần cảm thông cho hung thủ gây án là ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1958), một số cho rằng nạn nhân của vụ án là Tôn Thanh Hoàng (sinh năm 1982) - con rể ông Nam - cũng có lỗi trong sự việc.

Ông Thanh, một người hàng xóm, kể: “Chiều ngày 14/5, Hoàng nhậu xỉn rồi về nhà cha vợ, chửi bới om xòm, cả xóm ai cũng nghe. Hoàng văng ra đủ thứ ngôn ngữ thô tục. Lúc đó ông Nam ở trong nhà nhưng nín nhịn, không nói gì”.

Ông Thanh cho hay, thời gian gần đây, nhiều lần nhậu xong, Hoàng lại đến nhà cha vợ cách nhà Hoàng không xa để chửi bới, thậm chí dọa giết cả gia đình bên vợ.

Con gái thứ hai của ông Nam lấy Hoàng được 7 năm nay, có với nhau một đứa con chung đang học lớp 1. Vợ chồng này đều làm công nhân. Gần đây giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, phải sống ly thân; vợ của Hoàng về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Còn Hoàng sống với con ở nhà cũng gần đó, tại hẻm số 72 đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp. Mỗi lần say xỉn, Hoàng thường tìm đến nhà cha mẹ vợ gây hấn, chửi bới, hăm dọa đủ kiểu.

Nghi can Nguyễn Văn Nam.

Một hàng xóm khác là bà Kim kể thêm, Hoàng chửi bới nhưng ông Nam không nói gì. Đúng lúc này con gái thứ hai của ông Nam là chị Diệp đi làm về đến nhà. Vừa vào nhà, giữa Diệp và Hoàng xảy ra cự cãi. Hoàng có xô Diệp ngã xuống đất.

"Ông Nam từ trong nhà cầm dao chạy ra đuổi đánh con rể. Thằng Hoàng chạy một đoạn nhưng vì say nên té ngã. Lúc này ông Nam cầm dao chém lia lịa vào đầu, vai, ngực của Hoàng, khiến thanh niên này gục tại chỗ”, bà Kim kể rõ.

Bà Hoa, nhà ngay cạnh hiện trường, kể: “Trước giờ tôi mới chứng kiến cảnh tượng như thế. Ông Nam sau khi giết con rể, vẫn bình thản đến lạ lùng”. Theo bà Hoa, ông này dắt chiếc xe máy từ trong nhà ra, bỏ thi thể anh Hoàng lên trên phía sau, rồi điều khiển xe chở đi.

“Lúc đó ông Nam cởi trần, mặc quần cộc và đi chân trần, tay chân ông Nam dính máu, ngoài ra máu trên thi thể chảy dọc đường, ướt phía sau xe…”, bà Hoa kể. Một số người đi đường chứng kiến cảnh tượng lạ lùng đều nghĩ là ông Nam chở người bị thương đi cấp cứu, chứ ai ngờ…

Ông Nam chở thi thể con rể đến trụ sở Công an phường, sau đó tự đầu thú.

Chở thi thể con rể đến Công an phường 13, quận Gò Vấp, ông Nam vào tự thú. Một cán bộ Công an có kể, “Khi vừa đến nơi, ông Nam để thi thể con rể phía sau xe rồi đi thẳng vào trụ sở bình thản nói, “tôi vừa giết thằng con rể xong…”. Lúc đó cán bộ Công an phường tá hỏa chạy ra thì thấy thi thể anh Hoàng rơi từ trên xe xuống”.

Sau đó ban chỉ huy Công an phường 13 cử cán bộ giữ ông Nam lại để tiến hành lấy lời khai, một tổ túc trực bên thi thể và một tổ khác lập tức xuống hiện trường tìm hiểu. Vụ việc sau đó được trình báo cho ban chỉ huy công an quận để vào cuộc điều tra, làm rõ.

“Ông Nam khai báo bình tĩnh, rõ ràng. Có lẽ ông xác định việc này từ trước nên tâm lý ổn định và tâm thế như chấp nhận việc làm của mình, chấp nhận sự trả giá”, một điều tra viên kể.

Hiện Công an quận Gò Vấp đã chuyển giao ông Nam cùng tang vật cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công Lý

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.