Bố tâm thần đánh con trai tử vong

Rạng sáng người con trai 16 tuổi đang nằm ngủ, ông Vinh lên cơn tâm thần dùng thanh gỗ phang nhiều nhát vào đầu khiến con tử vong.

Sáng 19/10, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đã hoàn tất thủ tục chuyển nghi phạm Phạm Văn Vinh (38 tuổi, trú tai xã Nam Kim, Nam Đàn) cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Văn Vinh vốn là người mắc chứng bệnh tâm thần đã nhiều năm nay, từng đi viện điều trị nhưng bệnh không khỏi hẳn. 4 năm nay Vinh trở về nhà hàng ngày đều đặn dùng thuốc chữa bệnh và đi làm thợ xây để lấy tiền nuôi hai con nhỏ vì vợ đã chết.

Ngày 14/10, đang cùng tốp bạn đi xây tại Hà Tĩnh thì bệnh của Vinh trở nặng, la ó chửi bới nên được mọi người đưa về nhà tại xã Nam Kim, Nam Đàn. Tại nhà, thấy bệnh của Vinh có dấu hiệu giảm nên người thân không đưa đi viện thăm khám.

Rạng sáng 15/10, khi đang nằm ngủ cùng hai người con trên giường, Vinh bất ngờ lên cơn bệnh. Anh ta cầm thanh gỗ to bằng cổ tay, dài chừng 60 cm đánh nhiều nhát vào đầu người con trai cả Phạm Văn Ngọc Anh (16 tuổi) đang nằm ngủ.

Hoảng hốt vì thấy bố đánh anh trai, người con trai thứ hai phá cửa chạy ra khỏi nhà kêu cứu hàng xóm, thông báo người thân. Được can ngăn và đưa đi bệnh viện Đa khoa cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cùng ngày cháu Anh đã tử vong. Lúc này người thân mới trình báo công an.

Trưa cùng ngày 15/10, cảnh sát tới nhà thì Phạm Văn Minh chốt cửa trong, tay lăm lăm một con dao nhọn. Vài chục phút thuyết phục và bằng biện pháp nghiệp vụ, Minh đã vứt dao, bị cảnh sát bắt ngay tại nhà.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Trưởng công an xã Nam Kim, huyện Nam Đàn cho biết, đây là vụ án đau lòng không ai lường trước được. Gia đình nạn nhân cũng là hung thủ khó khăn, vợ của Vinh chết cách đây chừng một năm vì tự vẫn. Giờ đây, anh trai chết, bố vào tù, nhà chỉ còn lại cháu bé học cấp 2 không nơi nương tựa.

Hải Bình