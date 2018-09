Bố nghi can thảm sát Yên Bái: 'Tôi chịu tiếng có thằng con trời đánh'

Đến xin lỗi và lo giúp đám tang các nạn nhân, bố nghi can Đặng Văn Hùng cắm cúi bên bếp lửa, buồn rầu: 'Con dại cái mang, giờ tôi phải chịu tiếng có thằng con trời đánh'.

Sau 62 giờ huy động tổng lực điều tra, truy tìm dấu vết hung thủ vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được nghi can Đặng Văn Hùng và người yêu. Sau khi nghe tin bắt được Hùng, người dân tại thôn 16 đều tỏ ra mừng rỡ.

Ngay sau khi Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ được nghi can Đặng Văn Hùng, chiều ngày 16/8, ngay từ đầu làng đã có rất đông người dân tụ tập trên các đường làng ngõ xóm, bàn tán xôn xao về việc Hùng đã bị bắt. Việc hung thủ ra tay tàn độc giết hại đi 4 người trong một gia đình vẫn còn ám ảnh với nhiều người, họ tỏ ra mừng rỡ vì đã bắt được nghi can trong vụ án, sẽ không còn nơm nớp sợ hãi mỗi khi đi nương đi rẫy làm việc.

Căn nhà nhỏ của bà Lý thị Rạp (41 tuổi) mẹ ruột nạn nhân Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995) và Phàn Thị Hà (sinh năm 2000) suốt mấy ngày qua chìm trong nước mắt. Chiếc rạp vẫn còn dựng, nhiều người thân cho biết sáng 15/8 mới tiến hành chôn cất cháu Hà. Ngồi ở một góc nhà, bà Rạp ủ rũ, gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, nói trong đau đớn: “Lúc chiều tối hôm 12/8, con Hoa gọi điện về là thằng Long (nạn nhân Trần Văn Long, con rể) bị thằng Hùng đánh. Khi đó tôi chỉ nghĩ là va chạm bình thường, nhưng khi ông Chung (chồng bà Rạp) vào trong rẫy rồi gọi điện ra “Thằng Hùng nó giết hết các con rồi” tôi như chết lặng đi. Ai ngờ thằng Hùng nó quá dã man khi giết hại các con, cháu của tôi như vậy”.

Nhà bà Rạp mỗi lúc một đông mọi người đến để thông báo việc nghi can Hùng đã bị bắt và cùng chia sẻ nỗi đau với gia đình. Họ hàng, người thân tất bật hộ giúp công việc đám tang cho nạn nhân Hà.

Theo bà Rạp, 2 ngày nay, ông Đặng Văn Mìu (bố nghi can Hùng) và người thân đã sang xin lỗi gia đình rất nhiều, còn giúp gia đình bà Rạp lo đám tang cho cháu Hà nên gia đình cũng không trách móc gì nữa.

Thông qua báo chí, gia đình bà Rạp cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã sớm bắt được Hùng để người thôn Cài không còn phải sống trong hoang mang, lo sợ. Giờ gia đình bà Rạp chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra xét xử để trả lại công bằng cho các con, cháu của bà.

Có mặt tại lễ tang, ông Mìu cắm cúi bên bếp lửa. “Ai làm người ấy chịu, giờ nó bị bắt rồi cứ để pháp luật trừng trị. Con dại cái mang, giờ chúng tôi phải chịu cái tai tiếng không biết dạy con, người có thằng con trời đánh”, ông Mìu buồn rầu nói.

Hai gia đình vốn là họ hàng nên khi xảy ra vụ việc, ông Mìu cũng đau đớn, dằn vặt rất nhiều. Ông kể thêm từ khi Hùng đi làm ở Lào Cai về, suốt ngày ở nhà ăn chơi lêu lổng, thỉnh thoảng mới đi làm nương. Từ lúc Hùng quen Hán rồi dẫn về nhà ông ở, biết Hán đã 2 đời chồng và có 3 con nên ông bà đã không đồng ý. Bị ngăn cản, có lần Hùng uống rượu điên lên vác súng bắn mẹ mình, đã bóp cò nhưng may mắn súng không nổ...

Theo lời khai của Hùng tại cơ quan điều tra, vào khoảng 16 giờ ngày 12/8, Hùng đi bộ từ nhà lên khu lán làm nương ở khu vực núi Voi, mang theo 1 dao quắm và 1 dao rựa đeo bên người. Đến cách lán nhà Hùng khoảng 500 m, Hùng thấy vợ chồng anh Trần Văn Long (dân tộc Dao, SN 1983) đang làm cỏ trên nương nên đến nói chuyện với anh Long về việc tranh chấp nương rẫy.

2 người xảy ra xô xát với nhau. Bị Hùng đánh ngã, anh Long vùng dậy, bỏ chạy về phía bìa rừng thì Hùng cầm dao quắm đuổi chém nhưng dao bị gãy. Hùng lấy dao rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Long gục xuống. Chị Hoa nhìn thấy hô lên: “Sao chém chồng cháu?”, liền bị Hùng dùng dao chém chết.

Khi Hùng về đến lán của anh Long thì thấy Phàn Thị Hà (SN 2000, em ruột chị Hoa) liền đuổi theo chém chết Hà. Nhìn thấy cháu Trần Văn Truyền (SN 2013, con trai vợ chồng anh Long) đứng trên giường, Hùng cũng xuống tay. Sau đó, Hùng về lán lấy 2 khẩu súng kíp lên nương cùng người yêu là Nguyễn Thị Hán (SN 1979, trú xã Đại Sơn, huyện Văn Yên) bỏ trốn.

Theo Người Lao Động