Bố mẹ đánh nhau, bỏ con cho người lạ 3 tháng

Một người phụ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang nhận nuôi một đứa trẻ mà theo lời bà kể thì bố mẹ đánh nhau, bỏ rơi bé ở bến xe hơn 3 tháng nay.

Bà Nguyễn Thị Bèo (trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, cách đây 3 tháng có cùng một người quen tên Thoa (hàng xóm) chờ xe ở nhà xe Phương Trang (TP HCM, không nhớ rõ cụ thể bến xe ở địa chỉ nào), thì gặp một cặp vợ chồng bế theo bé trai khoảng 18 tháng tuổi. Người vợ đang mang bầu.

Hai vợ chồng trên cãi và đánh nhau rồi bỏ bé trai đang la khóc một bên. Thương đứa bé, bà Bèo nói với vợ chồng trên: “Bây không nuôi được để tao nuôi”. Thấy vậy, người chồng để con lại cho bà Bèo, xin địa chỉ cũng như số điện thoại để liên lạc rồi bỏ đi.

Vài ngày sau, người đàn ông trên gọi điện và tìm về địa chỉ nhà bà Bèo mượn vài trăm nghìn tiền đi xe rồi bỏ đi. Người này tiếp tục quay lại thăm đứa trẻ và mượn số tiền 32 triệu đồng từ bà Thoa, hứa quay lại để trả tiền, đón con trai. Tuy nhiên, ba tháng nay, người đó không quay lại trả tiền cũng như đón đứa trẻ.

Đứa trẻ trên hiện đang ở tại nhà bà Bèo.

Bà Bèo từng lên công an xã Phước Tỉnh trình báo vụ việc. Cơ quan công an cũng hướng dẫn quay lại nơi nhận cháu bé và trình báo với cơ quan công an tại đó để kết hợp điều tra nhưng bà không làm theo mà vẫn để cháu bé ở nhà chăm sóc.

Thấy cháu bé có hoàn cảnh đáng thương, nhiều người cùng san sẻ, giúp đỡ và xin nhận cháu bé về nuôi bà Bèo đều đồng ý mà không hề thắc mắc hay điều tra về lại lịch những người xin nhận nuôi.

Ngày 29/1, bà Bèo cho biết đang làm việc với công an và cho số điện thoại của một người bạn tên Thoa để xác minh. Bà Thoa thông báo cháu bé đã được bà ngoại mang về nuôi cách đây hai ngày. Tuy nhiên, khi được hỏi làm sao để xác định đó là bà ngoại ruột của cháu thì bà Thoa cho biết “nhìn mặt giống và có xem hết giấy khai sinh rồi”.

Ngày 30/1, một người điện thoại cho bà Bèo để xin nuôi đứa trẻ và hứa trả lại số tiền 32 triệu đồng mà bố đứa trẻ đã mượn thì bất ngờ bà Bèo thông báo cháu vẫn ở tại nhà mình. Thực tế, đứa trẻ vẫn sống tại nhà bà Bèo chứ không hề có việc gia đình cháu đã nhận về nuôi như lời của bà Thoa hay bà Bèo đã trao đổi.

Trung tá Đỗ Văn Hồng, Trưởng công an xã Phước Tỉnh cho biết, sau khi nhận đứa trẻ về nuôi bà Bèo có lên cơ quan công an để khai báo vụ việc, còn số tiền 32 triệu thì mới phát sinh sau này. Việc bà Bèo nhận một đứa trẻ là sai vì không chứng minh được nguồn gốc đứa trẻ ở đâu. Biết đâu có thể cháu bé là nạn nhân bị bắt cóc trong một vụ án nào đó và việc đánh nhau ở bến xe chỉ là để lừa gạt.

"Chúng tôi đã hướng dẫn ngay từ đầu yêu cầu bà Bèo nên lên TP HCM, nơi bà nhận cháu bé để trình báo, đồng thời giao cháu cho một tổ chức hợp pháp nhận nuôi. Từ đó tới nay cứ nghĩ bà Bèo đã thực hiện, chúng tôi sẽ mời bà Bèo lên để tiếp tục làm rõ sự việc”, ông Hồng nói.

Theo Luật sư Đoàn Công Nga - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu bố mẹ cháu bé không thể nuôi con thì có thể ra phường xã để làm thủ tục hợp pháp cho bà Bèo nhận làm con nuôi. Vì hiện tại đứa trẻ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có xác nhận của bố mẹ nên việc bà Bèo giữ đứa trẻ hay mang cho người khác là vi phạm pháp luật, có thể đi tù.

Nếu không may xảy ra việc cháu bé gặp vấn đề về bệnh tật, ốm đau, tai nạn dẫn đến chết người thì sự việc càng phức tạp hơn. Khi bố mẹ đứa trẻ quay lại tìm đứa trẻ mà bà Bèo đã cho người khác thì có thể khởi kiện bà Bèo. Nếu đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, bà Bèo muốn nuôi thì ra công an để trình bày vụ việc, sau đó đăng tin trên thông tin đại chúng. Trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến một năm mà không ai nhận thì bà có thể làm thủ tục để mình nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho cháu.

Theo Người Lao Động