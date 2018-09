Bố lao xe vào nhà hàng khiến con gái thiệt mạng, con dâu nguy kịch

Đang ngồi ăn với gia đình, người đàn ông Mỹ bất ngờ bỏ ra ngoài lấy xe đâm thẳng vào nơi cả nhà đang dùng bữa trưa.

Cảnh sát thành phố Bessemer, bang North Carolina, Mỹ hôm qua (20/5) cho biết đã bắt giữ Roger Self (62 tuổi) sau khi ông này cố ý lái xe đâm vào nhà hàng bít tết và hải sản Surf and Turf Lodge vào thời điểm đông người đang dùng bữa trưa, khiến hai người thiệt mạng, bao gồm cả con gái của Roger.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Wral.

Katelyn Tyler Self (26 tuổi), con gái của Roger, đồng thời là nhân viên cảnh sát làm việc tại phòng cảnh sát quận Gaston trong 4 năm, tử vong ngay tại chỗ. Con dâu của tài xế, nữ y tá Amanda Self, bị thương nghiêm trọng. Tờ Gaston Gazette cho biết Amanda là vợ của Josh Self, nhân viên cảnh sát quận Gaston, con trai của Roger. Ngoài ra, con gái 13 tuổi của Amanda với Josh và vợ của Roger, bà Diane, đều bị thương nặng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy tường của nhà hàng bị thủng một lỗ lớn. Lực lượng ứng cứu khẩn cấp điều trị cho nhiều người nằm, ngồi la liệt trên mặt đất bên ngoài nhà hàng và nhiều người khác tuy không bị thương nhưng bị sốc khi tai nạn xảy ra.

Người bị thương được sơ cứu bên ngoài nhà hàng. Ảnh: WBTV.

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương, Rob Tufano, gọi đây là một sự cố gây thiệt hại hàng loạt và thông báo đã đưa những nạn nhân bị thương đến Trung tâm y tế Carolina bằng trực thăng.

"Ông ta lái chiếc xe của mình lao vào tòa nhà để giết người. Vì vậy chúng tôi phải bắt giam ông ta ngay lập tức", New York Post dẫn lời của cảnh sát trưởng thành phố Bessemer, ông Thomas Ellis Jr., nói.

Katelyn, con gái của thủ phạm, tử vong ngay sau khi bị xe đâm. Ảnh: Wral.

Roger Self là một doanh nhân ở Dallas, Bắc Carolina. Một nguồn tin cho CBS News biết Roger vào nhà hàng cùng gia đình nhưng đột ngột bỏ ra ngoài rồi lái chiếc xe thể thao đa dụng đâm thẳng vào khu vực người thân đang ăn. Xác định vụ án liên quan đến mâu thuẫn gia đình, cảnh sát địa phương tuyên bố không tìm kiếm thêm nghi phạm.