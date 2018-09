Bố kết hôn với con gái đang ốm nặng trong đám cưới cổ tích

Sợ con khó sống được đến khi trưởng thành để có đám cưới trong mơ, ông bố Trung Quốc quyết định tổ chức hôn lễ với con và đóng vai chú rể.

Cô bé Shi Haiqing ôm cổ bố cười tươi trong đám cưới. Ảnh: People's Daily Online

Ngày 14/12, "nàng công chúa" 6 tuổi Shi Haiqing bẽn lẽn bước vào lễ đường trong giai điệu của ca khúc "Here Comes the Bride" để kết hôn với Hoàng tử bạch mã do chính bố em thủ vai.

Trước sự chứng kiến của các y bác sĩ, bệnh nhân trong bệnh viện ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Haiqing trông xinh đẹp, dễ thương trong trang phục của Nàng Bạch Tuyết, trong khi bố em, anh Shi Xinzhan, ăn vận bảnh bao như hoàng tử.

Haiqing mắc chứng thận hư (nephrotic syndrome), khiến hai quả thận của em chảy ra một lượng lớn protein vào đường tiểu. Do phải uống thuốc thay đổi hormone nên cân nặng của Haiqing tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong ba tháng, cô bé tăng tổng cộng gần 6 kg, khiến ngoại hình thay đổi hẳn, đặc biệt là gương mặt trở nên sưng húp, phù nề.

Bé Shi Haiqing hiện tại bị phù nề, khác với hình ảnh nhí nhảnh, dễ thương trước kia. Ảnh: People's Daily Online

10 ngày qua, bệnh viện thông báo với bố mẹ của Haiqing rằng bệnh tình của Haiqing đang rất nghiêm trọng. Thông thường chứng thận hư có thể khiến người bệnh bị sưng phù, nhiễm trùng, thay đổi đường tiểu và gây ra các cục máu đông.

Theo People's Daily Online, Haiqing luôn mơ sẽ có một đám cưới như trong truyện cổ tích. Tuy nhiên, vì con gái đang bị ốm nặng, anh Xinzhan luôn lo sợ con gái khó sống được tới khi đám cưới trong mơ ấy diễn ra. Muốn mang đến niềm vui cho con, anh nảy ra ý tưởng tổ chức hôn lễ này ngay ở bệnh viện mà Haiqing đang điều trị.

Tại đám cưới, Haiqing đã vui vẻ khiêu vũ cùng bố, phía sau là một tấm backdrop lớn có gắn nhiều bóng bay theo hình trái tim.

Hướng Dương