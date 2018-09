Bố để con chết đuối vì không muốn 'trai lạ' chạm người con

Một cô gái 20 tuổi chết đuối oan uổng do bố cô tin rằng nếu bị các nhân viên cứu hộ chạm vào, con gái ông ta sẽ thấy bị sỉ nhục.

Ảnh minh họa: Usmaritimesafety.net

Chia sẻ trên Emirates 24/7, Trung tá Ahmed Burqibah, Phó giám đốc Sở Tìm kiếm và Cứu nạn Cảnh sát Dubai (Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất), cho biết đây là một trong những sự cố bi thảm nhất ông từng xử lý trong những năm tháng hành nghề.

"Đây là một trong những vụ việc mà tôi không thể nào quên. Nó khiến tôi và những người liên quan đều bị sốc", ông nói.

Theo ông Burqibah, ông bố người châu Á đã đưa vợ con tới một bãi biển ở thành phố Dubai để vui chơi và nghỉ dưỡng. Khi đang tắm biển, cô con gái 20 tuổi bắt đầu chìm dần và hét lên cầu cứu.

"Khi đó, hai nhân viên cứu hộ có mặt ở bãi biển đã vội lao tới để cứu nạn nhân. Tuy nhiên người cha đã ngăn cản không cho họ tiếp cận và cứu cô gái. Ông ta tin rằng nếu hai người đàn ông lạ này chạm vào người con, đây sẽ là một điều sỉ nhục", Burqibah kể lại.

Ông bố được miêu tả là khá cao to và khỏe mạnh. Ông ta đã giằng co, không cho hai nhân viên cứu hộ can thiệp và xảy ra xô xát với họ. Lúc hai người này khống chế được ông bố thì cô gái đã chết đuối.

"Ông ta nói thà để cho con gái chết còn hơn để một gã đàn ông lạ chạm vào người cô bé", Burqibah cho hay.

Ông bố trên sau đó đã bị bắt và bị truy cứu trách nhiệm trong cái chết của con gái.

Hướng Dương