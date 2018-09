Bố bắt con trai 6 tuổi đi bộ 100 km trên sa mạc

He Liesheng, ông bố từng bị chỉ trích vì bắt con trai 4 tuổi trần dưới tuyết năm 2012, mới đây cho con trai đi bộ trên sa mạc để học các kỹ năng sinh tồn.

Hai bố con ông He Liesheng và bé He Yide. Ảnh: REX

Theo Parent Dish, ông He Liesheng, người Trung Quốc, đã cùng con trai He Yide vượt qua chặng đường dài gần 2.900 km ở sa mạc chết người Lop Nur trong 11 ngày. Đây là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, Trung Quốc.

Chuyến đi, theo như lời ông Liesheng, nhằm mục đích dạy cho cậu bé những kỹ năng sinh tồn cần thiết. Trải nghiệm này không chỉ giúp Yide rèn luyện sức khỏe mà còn dạy cho cậu bé cách tìm nước, kiếm đồ ăn hay xác định vị trí bằng cách quan sát vị trí các ngôi sao trên bầu trời đêm. Tham gia chuyến đi còn có hai cậu bé khác là Yin Kejie, 11 tuổi và Lai Wenliag, 13 tuổi. Cả hai đều được ông Leisheng đăng tuyển và tìm kiếm qua mạng.

Có lúc cả ba đứa trẻ còn ngủ trong những cái hố mà ông Liesheng vừa đào xong. Nhiệt độ ở sa mạc này thường xuyên tụt thấp dưới 0 độ C và có khi lên tới 50 độ C. Cả đoàn di chuyển chủ yếu trên ôtô có gắn sẵn thiết bị định vị GPS và đồ dùng y tế, tuy nhiên bé Yide cũng có lúc phải đi bộ 100 km.

He Liesheng, một doanh nhân ở tỉnh Giang Tô, cho biết ông luôn lo lắng cho sức khỏe của con trai do cậu bé bị sinh non. Các bác sĩ từng cảnh báo Yide sẽ gặp vài vấn đề về thể chất, vì thế người cha, tự nhận là "ông bố đại bàng", muốn rèn luyện cho con trở nên cứng cỏi hơn.

Năm 2012, ông Liesheng từng bị cộng đồng mạng chỉ trích khi chụp ảnh con trai, khi đó mớ 4 tuổi, mình trần chạy dưới tuyết ở New York. Đến năm ngoái, bé Yide lại trở thành phi công nhỏ tuổi nhất thế giới khi lái máy bay một mình trong 30 phút ở gần thủ đô Bắc Kinh.

Hướng Dương