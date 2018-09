Bình gas trường mầm non bị rò rỉ, hơn 200 học sinh phải sơ tán

Một trong hai bình gas công nghiệp tại bếp ăn trường mầm non huyện Nam Đàn (Nghệ An) rò rỉ tạo ra lửa, khiến các giáo viên lập tức sơ tán hơn 200 học sinh khỏi trường.

Hơn 8h sáng 22/5, lửa tại bếp ăn trường mầm non Hoàng Trù, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) bất ngờ phát ra khói, lửa. Các giáo viên trong trường hô hoán tìm cách dập lửa đồng thời di tản hơn 200 em học sinh tại các lớp học nằm cách đó chừng 30-40 m ra khỏi trường, vào tạm các nhà dân.

"Tôi thấy khói bốc lên tại căn nhà bếp cao hơn mái ngói. Phía trong các giáo viên dập lửa", một nhân chứng kể.

Bình gas tại trường mầm non Hoàng Trù bị cháy xém đen đang được cơ quan chức năng khám nghiệm. Ảnh: Anh Thư.

Một xe cứu hoả của lực lượng chữa cháy sau đó tiếp cận hỗ trợ chữa cháy cùng với hàng chục giáo viên đã khống chế đám cháy sau vài chục phút.

"Một số gạo dự trữ của bếp ăn bị ướt do phun nước. Khuôn viên bếp ăn của trường có 2 bình gas loại to. Bước đầu nhận định nguyên nhân lửa bùng phát là do rò khí gas tại một trong 2 bình này", ông Trần Lê Chương (Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) thông tin.

Ban giám hiệu trường mầm non Kim Liên xác nhận, tất cả các cháu tại trường được thông báo cho phụ huynh tới đón về nhà vào sáng nay. Đến trưa, cổng trưởng mầm non nơi xảy ra vụ việc vẫn được phía nhà trường khoá trái không cho người lạ tiếp cận. Phía trong khuôn viên trường, cảnh sát đang tổ chức khám nghiệm. Một bình gas công nghiệp tại khuôn viên nhà bếp bị cháy đen phần vỏ được đưa ra phía sân.

Trường mầm non Hoàng Trù. Ảnh: Anh Thư.

Công an huyện Nam Đàn cho hay đang phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức khám nghiệm, tìm nguyên nhân.

Anh Thư