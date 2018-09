Bình gas nổ như bom giết chết thuyền trưởng

Bình gas ở bếp ăn trên tàu cá bất ngờ đứt dây buộc, rơi xuống khoang máy phát nổ, hất tung hơn chục ngư dân, thuyền trưởng tử nạn.

Rạng sáng 4/3, thi thể của thuyền trưởng Phạm Đức tử nạn cùng các ngư dân bị thương trong vụ nổ bếp gas vỡ đôi tàu cá ở vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) được đưa về đến quê nhà Quảng Ngãi. Riêng ngư dân Bùi Văn Chánh (46 tuổi) bị bỏng nặng trong vụ tai nạn này được chuyển về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Vết thương chi chít trên khuôn mặt ngư dân Võ Tương sau vụ nổ bình gas trên tàu cá ông Phạm Đức ở vùng biển Bạch Long Vĩ. Ảnh:Văn Minh.

Vừa đến đầu ngõ, anh Ngô Ngọc Trung bật khóc trong giây phút đoàn tụ với vợ con như thể vừa từ cõi chết trở về. Giọng nghẹn ngào, anh kể, trưa 2/3, trong lúc mọi người đang vá lưới trước mũi tàu thì nghe tiếng xì gas, động cơ của tàu rít lên ầm ầm. Thuyền trưởng Đức hốt hoảng la lớn "bình gas của bếp ăn bị đứt dây buộc lăn xuống khoang máy rồi". Chưa kịp trở tay thì tàu bỗng phát nổ như quả bom, hất văng mọi người xuống biển chới với, riêng anh Đức bị đa chấn thương tử nạn mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau đó ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ khoang máy đang chứa khoảng 15.000 lít dầu diesel, cao hơn 5m. Các ngư dân hoảng loạn kêu la thảm thiết, tuyệt vọng nhìn con tàu bốc cháy rồi chìm nhanh xuống vùng biển Bạch Long Vĩ. Vụ nổ bình gas khiến thuyền trưởng Đức tử nạn, 6 ngư dân khác bị thương ở mặt, bụng, tay, chân, trong đó ngư dân Bùi Văn Chánh bị bỏng nhiều nơi, hai mắt không nhìn thấy gì.

Người dân ở làng chài Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đón các ngư dân gặp nạn trong vụ nổ bình gas trên tàu cá trở về quê sáng 4/3. Ảnh: Văn Minh.

Trở về quê nhà, bàn chân trái của ngư dân Võ Tương băng trắng vì mu bàn chân bị đứt gân, vùng mặt chi chít mũi khâu. "Nghe thuyền trưởng hét lớn, tôi vụt đứng dậy chưa kịp phản ứng gì thì tàu phát nổ vỡ làm đôi, nhiều mảnh gỗ văng tung tóe khắp nơi. Ai cũng rơi xuống biển quờ quạng đu bám các can nhựa, phao xốp dạt ra từ con tàu để tìm cơ may sống sót. May mà có tàu anh Mười đến cứu vớt, không thì chết chìm cả rồi", anh Tương nói và cho biết nếu hôm đó cứ như thường lệ, sau bữa cơm trưa, anh em vào cabin ngủ thì giờ đây tan xác hết, khó thể về với vợ con.

Theo thuyền trưởng Mười, lúc đó tàu của ông đang thả lưới thì bỗng nghe từ phía tàu ông Đức phát ra tiếng nổ lớn kèm theo cột sóng dâng cao rúng động cả một vùng biển. "Thấy vậy chúng tôi cắt lưới, cấp tốc chạy đến cứu vớt các đồng hương gặp nạn và tìm vớt thi thể thuyền trưởng Đức", ông Mười kể.

Bà con lối xóm cùng cơ quan chức năng thăm hỏi, chia sẻ rủi ro cùng các ngư dân gặp nạn. Ảnh: Văn Minh.

Sau khi ứng cứu các ngư dân gặp nạn, thuyền trưởng Mười đã đưa 11 ngư dân cùng thi thể ông Đức vào đảo Bạch Long Vĩ trình báo vụ việc cơ quan chức năng; đồng thời sơ cấp cứu các nạn nhân bị thương. Sau đó, ông Mười lại đưa các ngư dân vượt biển về cửa biển Lạch Bạn, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tiếp tục cấp cứu.

Nhận thông tin, UBND xã Hải Bình kiến nghị huyện Tĩnh Gia điều động xe cứu thương túc trực sẵn sàng ở cửa Lạch Bạn để đón các ngư dân gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu, điều trị ngay sau tàu vừa cập bến. Bà con ngư dân trong xã tự nguyện quyên góp tiền chia sẻ rủi ro hoạn nạn, thuê ôtô đưa thi thể ông Đức về quê an táng.

Chiều 4/3, UBND huyệnTư Nghĩa quyết định chi khẩn cấp nguồn hỗ trợ xã hội 5 triệu đồng cho gia đình ông Đức; đồng thời hỗ trợ mỗi ngư dân bị thương 1 triệu đồng vượt qua khó khăn trước mắt. Về lâu dài, huyện sẽ làm việc các cơ quan chức năng tuyên truyền, mở các lớp tập huấn an toàn cháy nổ trên tàu cá nhằm giúp ngư dân phòng ngừa rủi ro nguy hiểm đến tính mạng.

Ước tổng thiệt hại tài sản trong vụ nổ bình gas tàu cá này hơn 4 tỷ đồng.

Văn Minh