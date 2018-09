Biết không ai chết, sát thủ định quay lại giết đến cùng

Sau khi nã đạn vào 4 người nhà vợ, Tuấn bỏ đi. Khi bị bắt, hắn khai đang chuẩn bị quay lại giết người vợ còn sống.

Ngày 19/12, Trung tá Đào Minh Ngọc, Công an quận Thanh Xuân, cho biết đã khởi tố và tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1978, trú tại khu 6, phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân) về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, rạng sáng 11/12, Tuấn đang ngủ với vợ con trong ngôi nhà nằm trên phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, bỗng nhổm dậy nói điều gì đó. Trước sự bất thường của chồng, chị Lê Thị Huệ (sinh năm 1978), đã bảo chồng yên lặng ngủ tiếp để người khác còn ngủ. Giữa hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhau. Trong cơn giận vợ, Tuấn sắp xếp quần áo định bỏ nhà đi và gọi điện thoại cho bạn là Đỗ Ngọc Lân (sinh năm 1978, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc) thuê xe taxi đến đón.

Trước thái độ khó hiểu của chồng, chị Huệ tiếp tục khuyên bảo, nhưng Tuấn bỏ ngoài tai và lạnh lùng lấy khẩu súng colt bắn vợ gục xuống nền nhà. Xuống tầng 1, Tuấn tiếp tục nã đạn vào đầu mẹ vợ là bà Hoàng Thị Nhi (sinh năm 1952) đang nằm ngủ và bắn một phát đạn trúng ngực anh Lê Xuân Nam (em chị Huệ).

Sát thủ Tuấn và khẩu súng dùng để bắn cả nhà vợ.

Ngay sau đó, Tuấn gặp Lân ở cổng nhà và cả hai cùng chạy ra phố Bùi Xương Trạch. Thấy người lái xe taxi chở Lân từ huyện Gia Lâm sang quận Thanh Xuân đòi tiền cước taxi, Tuấn chĩa súng về phía người này bóp cò, nhưng đạn không nổ. Lái xe taxi hoảng quá bỏ chạy, liền bị Tuấn đuổi theo, nã một phát đạn trúng ngực.

Sau khi gây án, Tuấn và Lân bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Tuấn đã bị công an phát hiện, bắt giữ tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lời khai đầu tiên của Tuấn sau khi bị bắt là đang chuẩn bị về Hà Nội để tìm, giết bằng được vợ mình, người đang nằm trên giường cấp cứu. Hiện, 4 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Thượng tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAP Khương Đình cho biết, gia đình vợ Tuấn quê ở huyện Thường Tín (Hà Nội), nhưng năm 1992 đã lên tỉnh Vĩnh Phúc lập nghiệp. Tuấn và vợ có cửa hàng buôn bán quần áo ở Ngã Tư Sở, mới mua nhà ở phố Bùi Xương Trạch để ở. Mẹ và em vợ của Tuấn cũng vừa dọn về ở cùng cách đây 2 tháng. Gia đình Tuấn trước đây có thời gian êm ấm, hạnh phúc.

Sau một lần bị tai nạn, Tuấn phải thay khớp háng và thường xuyên dùng thuốc giảm đau, do vậy ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Gần đây, gia đình Tuấn thường xảy ra cãi cọ và chính quyền địa phương đã đưa gia đình này vào diện cần hòa giải. Những mâu thuẫn vợ chồng, mặc cảm về bệnh tật đã dẫn đến những cử chỉ, hành động bất bình thường của Tuấn và theo lời khai của hung thủ, do bị vợ đòi ly dị nên đã nảy sinh thù hận.

Về nguồn gốc khẩu súng colt vỏ bằng kim loại màu vàng được hung thủ sử dụng bắn gia đình nhà vợ, cơ quan điều tra làm rõ, cách đây 2 năm, Tuấn lên Lạng Sơn buôn quần áo và đã tìm mua ở khu vực biên giới cùng với hàng chục viên đạn, nhằm mục đích phòng thân.

Ngoài khẩu súng này, cơ quan công an còn thu được một khẩu súng nhựa màu đen, được Tuấn cất giấu trong hành lý mang theo người và một con dao gấp. Tuấn khai khẩu súng nhựa mua để chơi, dao gấp dùng để sử dụng dọc đường những lúc cần thiết.



Hiện Công an quận Thanh Xuân đang truy bắt Đỗ Ngọc Lân, kẻ liên quan đến vụ án giết người do Nguyễn Anh Tuấn gây ra.

Theo An Ninh Thủ Đô