Bị vợ vác gậy đuổi, chồng nhảy cầu tự tử

Uống rượu về muộn, bị vợ mắng chửi và cầm gậy đuổi, ông Minh lên xe chạy đến cầu Rào rồi nhảy xuống nước.

Khoảng hơn 12h ngày 31/10, Công an phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng nhận được tin báo về việc một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đi xe máy đến gần giữa cầu Rào rồi bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống dòng sông Lạch Tray nước đang chảy xiết.

Đến 18h ngày 31/10, thi thể ông vẫn chưa được tìm thấy.

Ban đầu, lực lượng công an đã xác định người đàn ông trên là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1965, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng). Trước đó, giữa ông Minh và vợ xảy ra xích mích tại nhà khi ông đi uống rượu về. Hai vợ chồng cãi vã vì vợ ông cho rằng chồng mình suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn.

Nóng giận, người vợ liền cầm gậy đuổi ông Minh. Sợ hãi, ông lên xe máy bỏ chạy về phía Cầu Rào, còn người vợ cầm gậy đuổi theo. Khi đến gần giữa cầu, ông này để lại xe máy rồi lao mình xuống sông Lạch Tray.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình ông Minh vẫn đang tiến hành hành tìm kiếm thi thể nạn nhân.

