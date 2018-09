Bị tố hiếp dâm bé gái, nghi phạm treo cổ tự vẫn

Vài ngày sau khi bị công an tạm giữ vì liên quan đến nghi án hiếp dâm trẻ em, anh Việt chết trong trại tạm giam, trên người có nhiều vết bầm tím, phổi rỉ máu…

Hay tin anh Đỗ Duy Việt (47 tuổi, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) tử vong trong nhà tạm giữ công an huyện, vài ngày nay người thân và xóm làng đã kéo đến chia buồn với chị Lê Thị Chiến (vợ anh Việt). Nhiều người bàn tán và nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của người đàn ông trung niên.

Cái chết bất thường của anh Việt khiến bà con thôn Thành Thắng bàn tán xôn xao. Ảnh: Lam Sơn

Tiếng gào thét xen lẫn tiếng khóc ai oán của chị Chiến khiến những người có mặt không thể cầm lòng. Tay ôm chặt di ảnh chồng, người đàn bà góa bụa cất giọng nghẹn ngào: “Sao người ta nỡ hại anh, anh ơi. Chồng tôi không bao giờ làm chuyện đồi bại đó”, chị Chiến nức nở.

Gia đình nạn nhân cho hay, chiều 19/12, anh Việt mang rượu sang nhà hàng xóm Lương Văn Lại nhâm nhi. Cháu Lường Thị Phượng (13 tuổi, học lớp 6) nấu đồ nhậu cho bố dượng và bác uống rượu. Sau khi cạn chai rượu, anh Việt thấy trong người khó chịu nên bỏ ra về. Đến nhà, do sợ anh Lại say rượu mà chỉ có mình cháu Phượng ở nhà không chăm sóc được cha nên anh Việt quay trở lại nhà bạn.

Vừa bước chân vào nhà, anh Việt bỗng khựng lại vì thấy cảnh bố dượng đang làm “chuyện người lớn” với con riêng của vợ. Anh liền chạy về nhà để gọi điện cho chị Ngọc (mẹ đẻ cháu Phượng) để thông báo sự việc. Do không biết số điện thoại của chị Ngọc nên anh Việt gọi vào số máy của vợ là chị Lê Thị Chiến (đang cùng chị Ngọc chặt mía thuê ở huyện Như Xuân) và nhờ chuyển máy.

“Thằng Lại và con bé Phượng mới quan hệ tình dục với nhau. Cô về ngay đi, khổ lắm thôi, thế này thì sống sao được”, chị Chiến thuật lại lời chồng mình nói qua điện thoại chiều hôm đó.

Khi biết anh Việt báo tin cho vợ mình về chuyện loạn luân của hai bố con, Lại cầm gậy chạy tới nhà anh Việt để đánh phủ đầu. Sau đó, Lại làm đơn tố cáo anh Việt gửi đến cơ quan chức năng rằng cách đó không lâu anh này từng khống chế cháu Phượng để hiếp dâm.

Chị Lê Thị Chiến (trái) và người thân đau đớn vì sự ra đi đường đột của chồng. Ảnh: Lam Sơn

Ngày 21/12, công an địa phương triệu tập anh Việt lên trụ sở lấy lời khai. “Trước khi đi, tôi còn dặn chồng là có gì thì khai như thế, mình không có tội làm gì phải sợ. Anh ấy nói với tôi rằng, bắt quả tang Lại ngủ với con riêng mà cứ chối, lại còn hành hung rồi đổ tội cho mình”, chị Chiến nhớ lại lần gặp mặt chồng cuối cùng trước khi anh qua đời.

Ba ngày sau khi bị tạm giữ, trưa 24/12 gia đình nhận được tin anh Việt đã chết trong phòng giam của công an huyện Thường Xuân, mời gia đình lên làm thủ tục nhận xác.

Ông Đỗ Duy Vương (anh trai anh Việt) cho biết thêm, sau hôm anh Việt bị tạm giữ, gia đình xuống thăm thì thấy anh Việt vẫn bình thường và tỏ ra khá lạc quan. “Mấy anh em còn mua phở vào cho Việt ăn. Nhưng trưa 24/12, người của xã vào báo Việt treo cổ tự vẫn trong nhà tạm giam của công an huyện khiến gia đình rất bàng hoàng”, ông Vương nói.

Theo lời ông Vương, tại hiện trường nơi anh Việt treo cổ tự vẫn có một chiếc khăn màu đỏ do em vợ anh đưa lúc rời khỏi nhà. "Sợi dây đang buộc ở cửa sổ, một đầu thả sát thành giường. Có thể vì bị tố cáo oan, rồi bị bức cung nên em tôi mới nghĩ đến chuyện dại dột như thế”, ông này suy đoán.

Nghi ngờ về cái chết bất thường của anh Việt, gia đình đề nghị cơ quan pháp y Công an tỉnh Thanh Hóa về khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy, trên người anh Việt có nhiều vết bầm tím ở phần bả vai, phổi bị tổn thương và rỉ máu...

Ông Đỗ Duy Vương cho rằng, cái chết của em trai ông có nhiều nghi vấn. Ảnh: Lam Sơn

“Cái chết của bố tôi thực sự có nhiều uẩn khúc. Nếu treo cổ, tại sao ở cổ bố tôi không có vết thâm, mặt cũng không thâm tím như những người khác?”, anh Cầm Bá Kết (con rể anh Việt) nói và cho biết thêm, khi bố anh bị dẫn lên huyện, công an không đọc lệnh bắt giam hay có giấy tờ triệu tập.

Chiều 25/12, ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng công an huyện Thường Xuân cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến cái chết của anh Đỗ Duy Việt cho cơ quan điều tra cấp trên thụ lý. Cơ quan pháp y Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi mổ tử thi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.

Sau khi biết tin anh Việt tử vong, gia đình Lại đã rời khỏi địa phương không rõ lý do.

Lam Sơn