Bị tịch thu nước rửa tay, cụ bà 82 tuổi hành hung nhân viên sân bay

Do mất ngủ và quên uống thuốc rối loạn lưỡng cực, người phụ nữ lớn tuổi đã có hành vi thiếu kiểm soát.

Lila Mae Bryan, 82 tuổi, sống tại thành phố Mesquite, bang Texas, Mỹ, bị tạm giữ gần 2 tiếng đồng hồ về tội gây rối tại sân bay và có khả năng bị truy tố, theo Fox News.

Bà Lila cảm thấy rất xấu hổ về hành động của mình. Ảnh: KAKE.

Hôm 31/5, bà Lila đã tấn công một sĩ quan an ninh tại sân bay quốc tế Eisenhower ở Wichita khi họ cố gắng thu lọ dung dịch rửa tay. Cục quản lý an ninh vận chuyển Mỹ xác nhận người phụ nữ cao 1,6m, nặng 54 kg đi xung quanh máy kiểm tra hành lý và đánh một nhân viên an ninh. Người này hiện bị thương nặng.

Chồng của Lila cho biết bà đã quá mệt mỏi vì không ngủ cả đêm sau một chuyến đi dài, lại quên uống thuốc rối loạn lưỡng cực nên mới dẫn đến hành động mất kiểm soát. Cơ quan chức năng đã chụp ảnh, lấy vân tay và đưa bà đến khu vực giam giữ.

Sau gần 2 tiếng, Lila được một luật sư địa phương bảo lãnh, trở lại sân bay và cùng chồng lên một chuyến bay khác. Người phụ nữ lớn tuổi này cũng gửi lời xin lỗi và tỏ ra rất xấu hổ về hành động của mình.

Thảo Nhi