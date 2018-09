Bí thư huyện và cô gái chết do ngạt khí

Bước đầu, công an xác định Bí thư huyện Hoài Nhơn (Bình Định) chết cùng cô gái trong ôtô là do ngộ độc khí CO.

Ông Nguyễn Văn Thiện cho hay, Công an tỉnh Bình Định đã báo cáo việc Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) và cô gái 21 tuổi chết trong ôtô. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy hệ thống khí gas của ôtô đã cũ, bị trục trặc. Nguyên nhân tử vong của hai người được cho là do ngộ độc khí CO, không phải là khí gas như nhận định ban đầu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, phổi của ông Bình và cô gái bị tổn thương do bị ngạt khí CO, trên người hai nạn nhân không có thương tích. Nhiều khả năng hệ thống ống pô ôtô của Bí thư huyện Hoài Nhơn đã cũ (xe vẫn nổ máy đậu một chỗ), gặp trục trặc làm khí CO tràn vào trong xe khiến hai người đang ngủ say chết ngạt.

"Công an tỉnh đã gửi mẫu đến Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an tiếp tục phân tích để điều tra rõ ràng nguyên nhân gây ra cái chết của hai nạn nhân", ông Thiện nói và cho hay địa phương đã thành lập Ban tổ chức lễ tang ông Bình. Thường trực Tỉnh ủy Bình Định cũng đang họp bàn nhân sự thay thế điều hành công việc thay ông này.

Hiện trường Bí thư Huyện ủy huyện Hoài Nhơn chết trong ôtô cùng cô gái trẻ.

"Anh Bình biết cô bé nhân viên nhà hàng ở thị trấn Bồng Sơn vài ngày trước. Trong buổi tiệc tối 6/7 tại nhà hàng này, nghe cô ấy trải lòng về hoàn cảnh nhà nghèo, ba mất sớm, thi rớt đại học phải đi làm phụ giúp gia đình, anh Bình đã động lòng. Sau giờ làm của cô ấy, anh Bình lái ôtô đưa về thì xảy ra chuyện", ông Thiện nói.

Theo ông Thiện, Bí thư Huyện uỷ Hoài Nhơn là cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, trải qua đào tạo bài bản, làm việc có trách nhiệm và được mọi người quý mến. "Cái chết đột ngột của anh khiến ai cũng bất ngờ, đau xót", Bí thư tỉnh Bình Định cho hay.

Ông Bình đã có vợ và hai con ở TP Quy Nhơn. Hai năm trước, ông này từng đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, được nhiều người đánh giá là cán bộ trẻ, năng động. Sau đó ông được điều động về làm Phó bí thư thường trực huyện Hoài Nhơn. Mới đây ông được bổ nhiệm chức Bí thư Huyện ủy huyện Hoài Nhơn.

Ngôi nhà của cô gái nghèo.

Trong cơn mưa giông xối xả chiều 7/7, nhiều người tìm đến viếng tang cô gái trẻ bạc mệnh tại thị trấn Bồng Sơn. Mọi người nói rằng cô có làn da trắng, xinh đẹp, hiền lành và được bà con lối xóm quý mến. Khoảng 23h30 hôm trước họ thấy chiếc ôtô màu trắng đậu choáng hết con ngõ vào nhà cô gái, gần bờ đê sông Lại Giang. Sáng nay bà con ra đồng vẫn thấy ôtô nằm chắn lối đi, cách nhà cô gái 100 mét, nên đến đập cửa kêu tài xế đậu xe nơi khác.

Nhìn vào trong họ thấy đôi nam nữ nằm bất động. Gọi mãi không thấy hai người phản ứng gì, mọi người gọi điện báo công an đến phá cửa thì mới biết cả hai đã chết. Nạn nhân nam được xác định là Bí thư huyện uỷ Nguyễn Thanh Bình. "Lúc đó một tay ông ta vẫn đặt trên vô lăng. Còn cô gái ngồi sát bên cạnh, đầu nghiêng hẳn vào bả vai ông ấy. Trông họ giống như đang ngủ", bà Lê Thị Tình kể.

Trước khi đưa thi thể hai người ra ngoài, cảnh sát mời thân nhân đến cùng kiểm tra hiện trường trong ôtô. "Tôi sờ vào người chị ấy thấy lạnh ngắt, tay chân cứng đờ. Công an bảo có thể hai người bị chết ngạt. Trong xe không có vết máu, thân thể hai người cũng không thấy thương tích gì", em của cô gái cho biết.

Mười năm trước khi cha chết, mẹ cô phải làm lụng cật lực nuôi ba con khôn lớn. Năm ngoái, cô thi trượt đại học ngành y nên chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ bán rau kiếm sống qua ngày. Ba tháng trước vì cuộc sống khốn khó cô xin vào làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng cho đến ngày xảy ra vụ việc.

VnExpress