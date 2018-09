Bị sếp công an tông chết vì ngồi lòng đường nghe điện thoại 

Ngồi nói chuyện điện thoại dưới lòng đường, thanh niên 28 tuổi bị xe máy biển số xanh của Phó công an phụ trách giao thông huyện tông chết.

Theo các nhân chứng, khoảng 19h ngày 12/9, sau chầu nhậu, Võ Hoài Phương (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa) ngồi chơi với vài người bạn tại khu vực gần trụ sở Công an huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Khi có điện thoại của bạn gọi tới, anh Phương đi xuống lòng đường ngồi nghe.

Lúc này, ông Võ Văn Hải (Phó công an huyện Tháp Mười) được cho là chạy xe máy biển số xanh tới, tông thẳng vào người anh Phương. Sau tai nạn, ông Hải gọi xe đưa nạn nhân vào Bệnh viện Tháp Mười cấp cứu rồi rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ cấp cứu, đến hơn 1h sáng 13/9, anh Phương tử vong. Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt để khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân thiệt mạng do vỡ nội tạng, gãy nhiều xương sườn.

Ông Võ Văn Hùng (anh nạn nhân) cho biết, tai nạn xảy ra khi Phương theo bạn ra thị trấn chơi. "Người đi chung với em tôi kể, nơi xảy ra tai nạn có quán karaoke. Ông Hải lo nhìn vào quán mà không quan sát phía trước nên đụng em tôi nằm xuống đường rồi cán ngang. Từ đêm qua đến nay không thấy ông Hải xuất hiện mà chỉ cử người thân đến gặp gia đình nói rằng sẽ lo hết chi phí ở bệnh viện và an táng", ông Hùng cho biết thêm. "Chiều qua ông Hải dự sinh nhật con một cán bộ cùng cơ quan nhưng không rõ có uống bia rượu hay không".

Trao đổi với Ngoisao.net, ông Lê Sơn Trường, Trưởng công an huyện Tháp Mười, xác nhận cấp phó Võ Văn Hải cán chết người khi vừa chạy xe máy ra khỏi cơ quan để đi đón con.

Theo ông Trường, anh Phượng không phải do ông Hải đụng ngã xuống đường mà do nạn nhân say rượu nên tự ngã trước khi bị Phó công an huyện cán lên người vì "quá bất ngờ nên không xử lý kịp".

"Nạn nhân vừa được công an huyện đặc xá cách nay hơn 10 ngày (tội trộm cắp tài sản). Tai nạn xảy ra ngoài ý muốn và chúng tôi giữ anh Hải tại cơ quan, không cho ra ngoài chứ không phải anh ấy bỏ trốn. Trước mắt đơn vị không cho anh Hải tham gia công tác chuyên môn để làm rõ trách nhiệm và báo cáo công an tỉnh hướng xử lý", ông Trường cho biết và khẳng định rằng cấp phó của mình không say rượu.

Duy Khang