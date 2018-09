Bị phản bội, chồng ép vợ cùng chết

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do người vợ viết thú nhận ngoại tình.

Khoảng 9h30 ngày 26/4, anh Trần Trọng Đạt, trú thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước) đến nhà anh trai là Trần Văn Mười, 36 tuổi, ở ấp Hiếu Cảm, cùng thị trấn để lấy máy phát cỏ.

Khi đến, thấy cửa chính nhà anh Mười đóng, anh Đạt đi ra phía sau nhà thì giật mình thấy anh Mười chết ở tư thế treo cổ, chị Nguyễn Thị Thúy (vợ anh Mười) đã chết ở tư thế nằm nghiêng trên giường, kế bên chỗ anh Mười, trên cổ có một sợi dây dù thắt từ trước ra sau.

Thấy vậy, anh Đạt kêu cứu và gọi cho những người thân trong gia đình. Sự việc sau đó được trình báo lên Cơ quan Công an.

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bình Phước xác định Nguyễn Thị Thúy bị chết ngạt do bị người khác dùng dây dù siết cổ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một lá thư tuyệt mệnh do chị Thúy viết, thể hiện mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng do chị Thúy ngoại tình.

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nhân vật đã được thay đổi.