Bị người qua đường đâm thấu tim

Sau câu trả lời 'tao nhìn mày', anh Vũ bị một thanh niên đi ngang qua phòng trọ cầm dao đâm trúng tim tử vong. Người cùng trọ với Đức bị đâm trọng thương.

Chiều 13/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang truy bắt nghi can gây án khu nhà trọ số 29/6, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Theo các nhân chứng, khoảng 22h ngày 12/9, một nam thanh niên vào khu trọ, đi ngang qua phòng của 2 anh Nguyễn Văn Vũ (21 tuổi), Nguyễn Văn Định (21 tuổi). Đang ngồi nhắn tin điện thoại, thấy người lạ trước cửa, anh Vũ ngước lên nhìn.

Cho rằng bị "nhìn đểu", người thanh niên quay sang hỏi: “Mày nhìn ai đấy?”. Anh Vũ trả lời: “Tao nhìn mày”. Nghe vậy, người này chạy đi kiếm dao đâm anh Vũ thấu tim chết tại chỗ, đâm anh Định trọng thương.

Lợi dụng lúc mọi người đưa các nạn nhân đến bệnh viện, hung thủ trốn khỏi hiện trường.

Theo đại tá Trần Văn Chính (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Bình Dương), chiều 12/9 sau khi khám nghiệm, công an đã giao thi thể anh Vũ cho gia đình đem đi hỏa táng.

Nguyệt Triều