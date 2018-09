Bị nghi 'thôi miên lừa đảo', thiếu phụ bị hàng trăm người bao vây

Người dân bao vây người phụ nữ nghi thôi miên

Hơn 9h sáng 17/4, tại Chợ Chùa, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An), khoảng 200 người dân địa phương tụ tập, hò hét, một số người xỉa xói, đòi hành hung một người phụ nữ trung tuổi vì cho rằng chị ta có hành vi "thôi miên".

Ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng công an xã Diễn Hạnh, cho biết vài chục phút sau khi việc xảy ra, lực lượng chức năng tiếp cận được người phụ nữ đang bị người dân vây ráp, đưa về trụ sở công an. Một số người hiếu kỳ sau đó tiếp tục theo vào trụ sở uỷ ban.

Danh tính người phụ nữ được xác định là Bùi Thị Bé (ngoài 40 tuổi, trú huyện Diễn Châu). Theo xác minh, khoảng 8h30 ngày 18/4 Bùi Thị Bé một mình điều khiển xe máy tới nhà anh Nguyễn Văn Khương nhà ở xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu) gõ cửa. Khi anh Khương mở cửa, chị Bé hỏi: "Đây có phải nhà anh Khương không?". Được người đàn ông xác nhận đúng, người phụ nữ nói tiếp "Anh có tiền cho tôi vay ít...".

Nghi ngờ người phụ nữ không quen biết âm mưu thôi miên để lừa đảo, anh Khương quay vào nhà lấy một củ tỏi bỏ vào túi áo rồi quay trở lại nói "Mày định thôi miên tao à". Ngay lập tức chị Bé nổ máy xe bỏ chạy.

Cả trăm người dân đã tụ tập tại khu vực xã Diễn Hạnh (huyện Diễn Châu) sáng 18/4. Ảnh: Facebook.

Anh Khương điều khiển xe máy đuổi theo chừng 20 phút thì bắt kịp Bé tại khu vực Chợ Chùa. Lúc này một số người dân địa phương trông thấy đã hò hét bao vây, cả trăm người sau đó cùng đổ xô tới đoạn đường này.

Công an huyện Diễn Châu xác nhận đã đưa người phụ nữ này về trụ sở để làm rõ vụ việc. "Những người tụ tập đa phần là hiếu kỳ, chưa xảy ra hành vi đánh đập", cán bộ công an nói. Theo trưởng công an xã, ngay sau khi lực lượng chức năng đến giải quyết, người dân đã giải tán khỏi hiện trường, an ninh trật tự đảm bảo.

Anh Thư