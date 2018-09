Bí mật tội ác của người chồng trong chiếc hố ở góc nhà

Ngọc chôn vợ vào chiếc hố đã đào sẵn, cùng dây chuyền của vợ và bức thư có nội dung 'sẽ nói hết sự thật cho con gái khi con đi lấy chồng'.

Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An tối 16/3 bất ngờ tiếp người đàn ông trung niên phờ phạc. Ông ta khai tên Phan Tấn Ngọc (45 tuổi), xin được tự thú về hành vi đã giết vợ - chị Phạm Thị Lan (44 tuổi). Thông tin từ Công an huyện Đức Huệ báo lên, chị đã mất tích từ 4 hôm trước, gia đình đã trình báo nhờ tìm kiếm.

Từ lời khai của Ngọc, tổ cảnh sát khai quật chiếc hố sâu một mét bên trái nền nhà, tìm thấy thi thể chị Lan đang phân hủy, bên cạnh là chiếc búa và áo thun màu trắng. Dưới chân cột nhà, cảnh sát cũng tìm thấy cục gạch ống có nhét một túi nilon đựng sợi dây chuyền vàng và tờ lịch viết dòng chữ: "Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gia đình và tôi sẽ nói lên mọi sự thật". Phía dưới dòng chữ, người viết ký tên Ngọc. Một số dụng cụ khác bị tình nghi là tang vật vụ án cũng được thu giữ.

Ngọc đã ra đầu thú ít lâu sau khi người nhà lên trình báo công an.

Khai với cơ quan điều tra, Ngọc cho biết kết hôn với chị Lan từ năm 1991 và có ba con chung. Đến năm 2010, gia đình họ dọn về sống chung với cha mẹ ruột của chị ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ.

Khoảng tháng 10/2013, Ngọc nghe một số người gần nhà bàn tán việc vợ quan hệ tình cảm với người đàn ông có họ hàng xa. Nhiều lần để ý, Ngọc phát hiện vợ thường xuyên lén lút gọi điện thoại và nhắn tin cho ai đó. Thấy vợ chồng Ngọc hay cãi vã, cha mẹ chị Lan không cho con rể ở chung nhà. Ngọc đành dọn ra ngoài xây căn nhà trên phần đất của vợ chồng mình cách đó khoảng 100 m, sống bằng nghề chăn nuôi gà.

Giữa năm 2014, chị Lan đề nghị cha mẹ hủy phần di chúc được lập trước đó có nội dung cho "hai vợ chồng Ngọc căn nhà cấp 4 và hơn 7.000 m2 đất". Chị yêu cầu phần tài sản này cha mẹ chỉ cho riêng mình, sau đó đòi ly hôn với Ngọc.

Biết chuyện, Ngọc rất tức giận nên nảy sinh ý định giết vợ, phi tang xác. Hắn ta đào sẵn cái hố ở góc trái. Tuy nhiên, do còn tình cảm với vợ, Ngọc không nỡ ra tay nên tính chuyện dùng hố này làm nhà vệ sinh.

Chiếc hố chôn xác và sợi dây chuyền của nạn nhân.

Hôm xảy ra sự việc, chị Lan bất ngờ qua tìm Ngọc đòi 100 triệu đồng để trả số nợ đã vay từ thời hai vợ chồng còn sống chung. Trong lúc cự cãi, Ngọc vớ búa gần đó đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Biết vợ đã chết, Ngọc lấy sợ dây chuyền gói váo túi nylon, kéo thi thể vứt xuống hố cùng chiếc búa gây án và chiếc áo dính máu. Sau đó, hắn ta lấy cát, ximăng lấp hố lại. Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

