Bí mật mới được tiết lộ về đám tang Công nương Diana

Tang lễ Công nương Diana

20 năm sau ngày mất của Công nương xứ Wales, kênh truyền hình Channel 5 phát chương trình "Diana: 7 Days That Shook The Windsors", tiết lộ về việc tổ chức tang lễ cho Diana của Hoàng gia Anh, theo The Sun.

Sáng 31/8/1997, Công nương Diana thiệt mạng do gặp tai nạn xe hơi dưới đường hầm Alma, Paris, Pháp. Khi đó, Hoàng tử William mới 15 tuổi và Hoàng tử Harry 12 tuổi. Hoàng gia không thông báo tin mẹ mất cho họ mà giữ bí mật và để cho hai cậu bé ngủ như mọi buổi sáng khác. Mối quan tâm duy nhất lúc này là tránh để hai hoàng tử bị sốc trước thông tin đau buồn. Nữ hoàng Elizabeth ra lệnh cấm tất cả các đài truyền hình, phát thanh đưa tin về vụ tai nạn vì sợ các cháu của bà sẽ bị tổn thương.