Bí mật chiếc siêu xe biển khủng 77L-7777

Bà Bạch Diệp cho biết biển số 77L-7777 của chiếc Phantom là do trùng hợp, chứ không phải do đổi lấy 2 sân tennis như đồn thổi.

Những ngày này, khi thông tin nợ nần của đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp truyền đi, câu chuyện xoay quanh chiếc siêu xe nổi danh của bà lại được nhắc đến, từ việc nó không còn xuất hiện, cũng như biển số đẹp có được do đổi chác.

Chiếc xe mang biển số 77L-7777 của bà Diệp là chiếc Rolls Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam có giá gần 2 triệu USD. Đã hơn 3 năm nay, nhiều người không còn thấy nó xuất hiện trên đường phố Sài Gòn hay quê hương Quy Nhơn của bà.

Bà Dương Thị Bạch Diệp tại ngôi nhà trên đường Lê Văn Hưu, quận 1

Bà Diệp vốn nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khi nắm giữ trong tay nhiều dự án đắc địa ngay giữa trung tâm TP HCM và khá im tiếng trong suốt thời gian qua. Thế nên không khó hiểu khi xuất hiện hàng loạt lời đồn cho rằng nữ đại gia này bị phá sản, chiếc xe bán cho chủ khác… Thậm chí có giả thuyết rằng chiếc Phantom màu xanh diệp lục đã bị đổi chủ, đổi màu sơn và vẫn lăn bánh trên đường phố như những chiếc Rolls Royce khác.

Trước những đồn thổi thất thiệt đó, nữ đại gia người Bình Định này tự chứng minh bằng cách mời người viết đến nhà, cũng là trụ sở công ty trên đường Lê Văn Hưu, quận 1 (TP HCM). Trong bộ trang phục bình dị, bà Diệp trực tiếp yêu cầu tài xế mở cửa garage và điều khiển chiếc Rolls Royce Phantom 77L-7777 ra ngoài. Bà cho biết lâu nay không còn sử dụng chiếc xe này nữa vì quá nhiều điều tiếng, chỉ để trong nhà. Thế nhưng thông tin sai lệch về chiếc xe vẫn không nguôi.

“Cứ xã hội đề cập đến tôi điều gì là lại nói đến xe Rolls-Royce, biển số 77L – 7777. Tôi đã đọc nhiều bài báo nói về chiếc xe. Họ chỉ trích, lăng mạ và không tiếc lời biến chiếc xe thành một bóng ma trong cuộc đời tôi. Mặc cho ai nói gì, chiếc xe này chúng tôi xem như một thành viên trong gia đình. Vì đó là món quà của con trai, con gái và con rể tôi mua tặng”, bà Diệp thổ lộ và cho biết thêm gia đình bà có đầu tư bất động sản ở Australia, do con gái bà điều hành. Hiện thị trường bất động sản Australia đang tốt như ở Việt Nam thời điểm năm 2000. "Con cháu tôi đều đã định cư ở nước ngoài. Tôi dự định 2 năm nữa, sau khi đã giải quyết ổn thỏa công việc ở Việt Nam sẽ qua định cư với gia đình bên đó", bà cho biết.

Số tiền mua xe là của cá nhân gia đình chuyển qua Công ty Diệp Bạch Dương tại Ngân hàng UOB để mua, hoàn toàn công ty không vay tiền ngân hàng để mua xe, nhất là liên quan đến thông tin khoản nợ 3.700 tỷ đồng với Ngân hàng Agribank tính đến cuối tháng 12/2012. Vì thời điểm bà Diệp giao dịch với Ngân hàng Nông Nghiệp là vào năm 2010. Trong khi thời điểm mua xe là 23/11/2007 (xe về đến Việt Nam ngày 28/1/2008). Giá tiền mua xe 496.360 USD. Thuế nhập khẩu và thuế trước bạ 882.092 USD. Phí vận chuyển 10.000 USD.

“Đây là tình cảm của các con tặng cho tôi. Khi đặt mua xe, bản thân tôi không hề biết giá trị chiếc xe này, hay có ý định để đánh bóng tên tuổi”.

Chiếc siêu xe Phantom màu diệp lục

Nói về biển số đẹp, bà Diệp cho biết có tin đồn rằng bà đã phải đổi 2 sân tennis để lấy biển số xe 77L-7777 của Bình Định. “Quê tôi ở Bình Định và trời đã định biển số xe của Bình Định là 77. Ông Giám đốc Công an tỉnh (đã về hưu) là người cùng quê với chồng tôi, ông có vào Sài Gòn trao đổi là Công an Bình Định muốn xây 2 sân tennis để anh em tập thể thao. Nghĩa tình quê hương, chúng tôi đồng ý tài trợ số tiền để xây dựng công khai chứ không phải để đánh đổi hay vì bất cứ lý do nào khác”, bà Diệp phân bua.

Nữ đại gia gốc Bình Định này cho biết thêm, sau đó tỉnh cấp cho bà biển số xe là do trùng hợp, vì thời điểm đó Bình Định bắt đầu ra biển 77L. Ngày đó không bốc thăm, bà được xem bảng kê các biển số xe, và đã tự lựa biển số này. Vì Bình Định là một tỉnh lẻ ít xe nên việc xin cấp biển số đẹp cho một chiếc xe có giá trị cao cũng không có gì vi phạm.

Bà Diệp dự định năm 2015 sẽ tìm một đơn vị tin tưởng để đấu giá chiếc xe này làm từ thiện.

Thiên Linh