Bị lột quần áo, đánh ghen dã man khi đang bán vé số

Bà Huyền bị nhiều người lao vào đấm đá, lột hết quần áo, xát ớt vào đầu, mắt mũi, ngực đến vùng kín không rõ nguyên do.

Vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn chợ Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cách đây một tuần vẫn khiến nhiều người xôn xao.

Ngày 14/12, ông Lê Văn Chưởng (sinh năm 1964, hội viên Hội Cựu chiến binh ấp Bà Mía) cho biết khoảng 18h30 ngày 6/12, ông cùng vợ đang ngồi ở nhà thì bà Huyền (sinh năm 1974, ngụ ấp Long Thạnh, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) đến bán vé số. Vài phút sau, ông Dương Văn Hà (sinh năm 1963, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, làm thợ hồ và là bà con với ông Chưởng), cũng đến nói chuyện.

Theo ông Chưởng, gần 10 phút sau đó, một nhóm người đeo khẩu trang kín mặt, dừng xe trước cửa rồi đi thẳng vào bên trong. Chưa hiểu chuyện gì thì nhóm này bất ngờ lao vào xô bà Huyền ngã xuống nền nhà rồi đánh túi bụi, một phụ nữ lớn tuổi ra lệnh lột sạch quần áo nạn nhân để cho mọi người biết là “kẻ giật chồng” người khác. Khi không còn tấm vải che thân, bà Huyền bị nhóm người này dùng ớt tươi xay nhuyễn xát từ trên đầu, mắt, mũi, ngực tới vùng kín.

Bà Huyền cho biết: “Làm nhục người khác chỉ vì ghen tuông vô cớ thì phải bị xử lý hình sự”

“Lo sợ đám người chém nên ai cũng né ra xa”, bà Lê Thị Tiếp, vợ ông Chưởng, nói. Theo ông Chưởng, nhóm người gây ra vụ đánh ghen là bà Thép (vợ ông Hà, sinh năm 1966) cùng con trai và 3 người thân. Nhận ra vợ con mình đang làm bậy, ông Hà đứng dậy can ngăn nhưng cũng bị con trai khống chế bằng cây mã tấu sáng loáng.

Đến nay, bà Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng: “Dù mắt cay xè, trần truồng và bị đánh quá đau nhưng tôi vẫn cố gắng bật dậy để thoát ra ngoài đường cầu cứu. Sau đó, tôi chạy được một lúc thì có người quăng cho bộ đồ cũ để mặc”.

Bà cho biết đã gửi đơn đến công an yêu cầu vợ ông Hà bồi thường danh dự 30 triệu đồng, tiền bị mất trong lúc bỏ chạy là 3 triệu đồng và công đi bán vé số, tiền điều trị bệnh…, tổng cộng gần 40 triệu đồng. “Việc làm nhục người khác chỉ vì ghen tuông vô cớ thì phải xử lý hình sự mới thỏa đáng”, bà bức xúc

Điều đáng nói là đối diện nhà ông Chưởng là trụ sở ấp Bà Mía nhưng sự việc diễn ra 20 phút mà không có chính quyền đến xử lý. Về vấn đề này, ông Trần Thanh Cương, Trưởng ấp Bà Mía, lý giải rằng lúc nhận tin báo của người dân, gần một giờ sau, ông cùng công an xã đến hiện trường nhưng tất cả đã giải tán. “Việc này do công an xã thụ lý, còn ấp chỉ chứng kiến thôi”, ông Cương nói.

“Theo một nguồn tin, sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Mỹ Lạc đã phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa xác minh làm rõ hành vi của nhóm người do vợ ông Hà cầm đầu. Hiện cơ quan chức năng mời các bên lên làm việc và sẽ sớm có kết quả”, nguồn tin cho biết.

Theo Người Lao Động

* Tên nạn nhân đã được thay đổi