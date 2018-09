Bi kịch người vợ bị chồng bạo hành đến chết

Ngay trong ngày đại diện tòa án tới giải quyết ly hôn, Ca hung hãn dùng dao đâm liên tiếp khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ.

Chị Trịnh Thị Ngọc (51 tuổi, ở thôn Đồng Hương, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) kết hôn với Tào Văn Ca (49 tuổi) năm 1978. Ca làm nghề giết mổ lợn nhiều năm tại khu chợ này. Ca được sinh ra và lớn lên tại đây, là con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Ca học đến lớp 6 thì bỏ học, ở nhà đi chăn trâu cắt cỏ và kết giao với mấy đứa bạn đã bỏ học. Thời thanh niên, Ca đi chơi và vô tình gặp chị Ngọc là người xã bên. Chị Ngọc xinh xắn, hiền lành, học hết phổ thông thời đó, nên ăn nói dễ nghe và được nhiều người quý mến.

Khi mới lấy nhau, cuộc sống tuy có nhiều vất vả và khó khăn, nhưng chị Ngọc vẫn âm thầm, chịu đựng và vun đắp cuộc sống cho mình. Rồi chị lần lượt có với Ca 4 con gái, hiện nay con gái đầu cũng đã lập gia đình và có con.

Khoảng 10 năm trở lại đây, cuộc sống vợ chồng của chị thường xuyên "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", thường xuyên bị chồng chửi bới đánh đập một cách vô cớ.



Theo ông Tào Song Hồi (63 tuổi, là chú ruột của Ca), cách đây gần một năm, một đêm Ca đi chơi về khuya, gọi cho chị Ngọc dậy mở cửa. Do mệt nên chị không hỏi hắn đi đâu về. Chỉ có vậy mà hắn bực tức đuổi chị Ngọc ra vỉa hè nằm ngủ cả đêm. Vì có con cái lớn và không muốn xấu hổ với hàng xóm, nên chị Ngọc gạt nước mắt, ngồi ngoài sân thức chờ trời sáng.

Người thân trong gia đình chị Ngọc cho biết, chị thường xuyên bị Ca hành hạ đánh đập trong nhiều năm liền.

Tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng nhiều ngày tiếp theo, Ca vẫn bắt chị Ngọc tối đến ra vỉa hè nằm ngủ. Biết tính chồng hung hăng, nên chị không làm gì được với hắn. Chị sang nhà ông Hồi kể về chuyện nêu trên và nhờ ông khuyên hắn, nhưng ông Hồi không những không khuyên được, mà còn bị hắn dọa sẽ cho nổ mìn, nếu để chị Ngọc ngủ nhờ ở đó.

Bất lực trước thái độ bất chấp của Ca, ông Hồi chỉ khuyên chị Ngọc cố gắng nhẫn nhục, chịu đựng, rồi tìm cách khác. Một đêm đang nằm ngủ vỉa hè, thì trời đổ mưa, gió lạnh, chị Ngọc chạy sang nhà con gái đầu lấy chồng cách đó 2 km để ngủ nhờ. Ngay sáng hôm sau, Ca hùng hổ đến chửi bới nhà thông gia vì đã cho chị Ngọc ngủ nhờ.

Sau đó, được mọi người dàn xếp ổn thỏa, Ca đã để cho chị Ngọc vào trong nhà ngủ. Được khoảng hơn một tháng, trong một lần uống rượu Ca lôi chị Ngọc ra đánh sưng mày mặt. Lúc đó, có ông Hoán là người hàng xóm, thấy Ca đánh chị Ngọc dã man, nên đã vào can ngăn, nhưng đã bị hắn cầm gạch đánh lại.

Từ đó, hắn rất thù ông Hoán và kể cả những ai bảo vệ, can ngăn hắn đánh chị Ngọc. Lần khác, lấy cớ chị Ngọc đi chợ không đưa tiền cho hắn cất giữ mà có ý cất giấu riêng. Ca cầm gậy lùa chị Ngọc đánh chạy ra tận ngoài đường. Lần ấy chị Ngọc phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhiều người dân biết hắn hung hăng và thù dai nên không ai dám vào can ngăn.

Ông Hồi còn cho biết, Ca không xem ai ra gì, từ vợ con, hàng xóm, đến anh em người thân trong gia đình. Trước đây, hắn từng mâu thuẫn với anh Đạt, là con em chú bác. Khi đó, tất cả anh em gia đình gặp nhau, Ca đã ăn nói “hỗn xược”, nên anh em có khuyên bảo. Nhưng hắn khùng lên và thù hằn anh Đạt. Hắn bắt anh Đạt quỳ xuống dưới nền gạch và cầm con dao băm bàn tay, máu cháy lênh láng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Từ đó ai cũng khiếp sợ không muốn đụng đến hắn nữa.

“Ca thường hay uống rượu, nhưng mỗi lần đánh người, Ca không hề mượn rượu, mà có rượu thì hung hăng hơn thôi!”, ông Hồi cho biết. Chính có thói bạo lực, nên đã nhiều lần đánh chị Ngọc đến phát ốm và tinh thần hoảng loạn, lo sợ. Không chịu đựng được, chị Ngọc đã nói với người thân trong gia đình, kể cả làng xóm về chuyện không thể tiếp tục sống chung với Ca được nữa, nên muốn ly dị. Khi đề cập đến, Ca đồng ý ký đơn, nhưng hôm tòa án huyện làm công tác hòa giải, lúc ra về chị Ngọc đã bị hắn đánh nhừ tử, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Từ đó, chị Ngọc sợ bị đánh tiếp, nên không dám về nhà nữa, mà bỏ trốn ra Hà Nội, đi buôn bán hàng hoa quả, kiếm ăn qua ngày…

Ông Hồi đang chỉ tay nơi xảy ra án mạng.

Khi tòa án huyện Thạch Thành giải quyết vụ ly hôn, có thông báo chị Ngọc phải về nhà, để đoàn kiểm kê tài sản trước khi ly hôn. Hôm chị Ngọc từ Hà Nội về, cô con gái đầu lòng đến đón về nhà chồng ở. Sau khi trao đổi với ông Hồi về chuyện kiểm kê tài sản, ông Hồi cũng khuyên: "Cố gắng giữ được bản thân là tốt rồi, chứ tài sản không nên đôi co thua thiệt làm gì?”. Chị Ngọc cho biết, chia là để cho hắn biết thôi chứ chị không muốn lấy. Chị chỉ mong sao, lo cho 3 đứa con còn lại yên bề gia thất là hạnh phúc rồi.

Sáng ngày 20/8, đoàn kiểm kê tài sản gồm có đại diện của tòa án huyện, lãnh đạo địa phương và công an xã, trưởng thôn, công an thôn Đồng Hương đã tiến hành đi kiểm kê tài sản. Khi kiểm kê xong, đoàn chuẩn bị về UBND tiếp tục làm việc, thì Ca không cho chị Ngọc đi theo, mà bắt ở lại giải quyết công việc gia đình. Lúc đó, chị Ngọc đã đề nghị tòa xin được ly hôn. Chị vừa dứt lời, Ca nổi nóng to tiếng. Ông Hồi lo sợ chị Ngọc ở lại sẽ bị Ca đánh, nên xin với đoàn kiểm kê đưa chị Ngọc về UBND xã làm việc.



Thấy vợ đi theo đoàn kiểm kê, Ca cũng xin đoàn cho đi cùng. Hắn đề nghị đoàn đợi để vào nhà lấy xe máy. Tuy nhiên hắn vào nhà không lấy xe máy mà dắt sau lưng một con dao chọc tiết lợn. Thấy thế, ông Hồi đã kêu lên rằng: “Ca đang cầm hung khí, mọi người cẩn thận”.

Khi đó, chị Ngọc đang ngồi trên xe một công an viên của thôn, nghe tiếng ông Hồi kêu, chị sợ hãi nhảy xuống xe chạy ra vườn chuối trước nhà. Ca lúc này như con thú xổng chuồng, chạy đuổi theo chị và cầm con dao đâm liên tiếp vào người, làm chị Ngọc bất tỉnh tại chỗ. Thấy mẹ như vậy, cô con gái đầu chạy đến đỡ mẹ lên, thì Ca cầm tóc hất ngược phía sau, định tước đoạt luôn mạng sống. Nhưng do ông Hồi bắt kịp van xin nên Ca mới buông tay và bỏ vào nhà. Lúc này, mọi người hốt hoảng vội gọi y tá đến sơ cứu, nhưng chị Ngọc đã tắt thở.



Ông Lưu Khắc Vân, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã thông báo ngay cho công an huyện, tỉnh đến giải quyết và đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Hiện tại ông Ca đang bị công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ, để tiếp tục điều tra làm rõ”.

Theo Gia Đình Việt Nam