Bi kịch gia đình từ ý định chồng muốn gây bất ngờ cho vợ

Vì muốn tạo bất ngờ cho vợ con, Hoa không thông báo trước ngày về để rồi phải chứng kiến vợ đang trong vòng tay người khác.

Đã hơn một tuần trôi qua, người dân thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn nói về vụ án mạng đau lòng xảy ra lúc 21h30 ngày 20/10.

Khi đó, trong không gian yên tĩnh, cả xóm bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ phía nhà anh Hà Xuân Hoa. Khi chạy đến nơi, người dân phát hiện anh Đỗ Tất Thắng (46 tuổi) nằm gục trước cổng nhà anh Hoa với chi chít các vết đâm, máu chảy nhiều. Phía trong sân là anh Hoa, tay lăm lăm con dao, ánh mắt đầy thù hận, miệng vẫn liên tục thét lên: "Con Lan đâu, mày về đây tao chém chết mày. Loại đàn bà lăng loàn".

Căn nhà đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra.

Một người hàng xóm cho biết: "Sau khi đâm anh Thắng, tôi thấy Hoa không hoảng sợ mà vẫn hét lên điên cuồng. Chắc tại anh ta quá uất ức vì phải chứng kiến vợ mình ngủ với người khác trên chính giường của hai vợ chồng. Một lúc sau anh Hoa đi vào trong nhà ôm hai đứa con và dặn dò chúng nó điều gì đó rồi trốn đi". Sau khi gây án, ngày 22/10, Hà Xuân Hoa đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, đêm 20/10, anh Hoa trở về nhà từ Trung Quốc. Người duy nhất anh thông báo mình đang về Việt Nam là chị gái. Tuy nhiên, vì muốn tạo bất ngờ cho vợ và các con nên Hoa đã dặn chị gái mình giữ bí mật. Khi về đến nhà, anh cũng không gọi cửa mà trèo qua cổng để vào phía trong.

Vào tới nhà, thấy 2 con nhỏ đang chơi điện tử, còn cửa phòng ngủ của vợ thì đóng kín, Hoa đẩy cửa vào thì phát hiện vợ mình là Nguyễn Thị Lan đang ngủ cùng anh Thắng. Quá choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng đó nên Hoa chạy đi tìm dao sau đó quay lại liên tiếp đâm tình địch khiến anh Thắng gục ngã. Chị Lan cũng bị chồng chém đứt một ngón tay.

Bà Nguyễn Thị Bềnh, hàng xóm nhà anh Hoa, nhớ lại sự việc: "Lúc đó tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tôi nhổm dậy cùng con trai chạy ra ngoài xem. Vừa mở cổng ra đến ngoài đường thì tôi phát hiện một người đàn ông đang nằm gục trên vũng máu. Tới gần thì phát hiện đấy là anh Thắng ở cùng thôn. Nhìn thấy tôi, anh Thắng nói giọng gấp gáp: Cô ơi, cô gọi người đưa cháu đi cấp cứu đi, cháu sắp chết rồi. Thằng Hoa nó chém cháu. Sau đó tôi hô hoán mọi người đưa anh Thắng đi cấp cứu, nhưng anh ấy không qua khỏi".

Trong mắt người dân Thanh Chiểu thì Hà Xuân Hoa là một người đàn ông tu chí làm ăn và đặc biệt là rất yêu vợ thương con. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hoa đã phải tha phương nơi xứ người để kiếm tiền gửi về nuôi hai con ăn học. Là một người nông dân nhưng Hoa khá lãng mạn, muốn chọn đúng ngày 20/10 để về thăm vợ con.

3 ngày sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, ngôi nhà của Hà Xuân Hoa đóng cửa im ỉm. Vợ Hoa hiện đang nằm điều trị vết thương trong bệnh viện. Hai đứa con của Hoa đã được người bác ruột đón sang nhà ở, gia đình ly tán. Khi người nhà vào thăm, chị Lan khóc và bảo sau khi xuất viện sẽ đi khỏi địa phương vì không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Hai đứa con sẽ gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Về phần gia đình nạn nhân, bản thân anh Thắng là người cùng xóm với Hoa, làm chủ cai xây dựng. Anh này có vợ đang đi xuất khẩu lao động và có 2 người con đã lớn. Một người đang học đại học, một người khác đang hoàn tất các thủ tục để đi xuất khẩu lao động.

Mọi chuyện bắt nguồn từ ngày anh Thắng nhận xây dựng công trình nhà dân (đối diện với nhà Hoa) đầu tháng 8. Từ đấy, anh Thắng thường xuyên đến nhà chị Lan để nhờ gửi đồ. Sau nhiều lần chạm mặt và "lời qua tiếng lại", giữa hai người này đã nảy sinh tình cảm. Cả hai người này đều đã có vợ có chồng nhưng lại rất công khai qua lại với nhau. Chuyện anh Thắng đến chơi và ngủ lại nhà chị Lan đã trở nên quá thường xuyên. Một người con của chị Lan vừa khóc vừa nói: "Có tuần chú ấy qua nhà cháu ngủ tới mấy lần". Chuyện chị Lan có quan hệ bất chính với anh Thắng không ai ở thôn Thanh Chiểu không biết.

Người hàng xóm kể lại sự việc.

Chị Lan không phải người địa phương mà quê mãi tận Cao Bằng. Hai người gặp nhau trong một lần Hoa lên Cao Bằng chơi. Cảm tình với người con gái miền núi có vẻ ngoài chân chất, hiền lành nên Hoa đã ngỏ lời yêu thương, một thời gian sau thì họ tổ chức đám cưới. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng Hoa sống với nhau rất hòa thuận. Trước khi xảy ra vụ việc, chưa ai chứng kiến vợ chồng Hoa to tiếng với nhau. Họ có với nhau hai đứa con, đứa lớn học lớp 9, đứa thứ hai năm nay mới học lớp 2. Sau này, khi đứa con út cũng đến tuổi đi học nên phải đóng góp nhiều hơn, vì cuộc sống gia đình khó khăn nên Hoa đã quyết định sang Trung Quốc làm công nhân kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Chị Hà Thị Bích Hải, chị gái Hà Xuân Hoa, cho biết: "Trước khi về nhà vài hôm, nó gọi điện cho tôi bảo em chuẩn bị về nhưng chị đừng nói với mẹ con nó nhé để cho mẹ con nó bất ngờ vì hôm đó đúng ngày Phụ nữ Việt Nam mà. Tôi cũng tôn trọng nó nên giữ bí mật, ai ngờ ra nông nỗi này. Sau khi gây án xong, nó còn vào ôm hai đứa con dặn dò chúng nó phải ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời người lớn. Bố đi lần này không biết khi nào mới về. Bố thương chúng mày lắm".

Đại tá Kiều Quang Phương, Trưởng Công an huyện Ba Vì, cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo vụ việc cho Công an thành phố biết. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an thu giữ một con dao được xác định là hung khí gây án. Nạn nhân tử vong do bị thương ở nhiều vị trí, trong đó có những nhát đâm chí mạng vào cạnh sườn".

* Tên người vợ đã được thay đổi

Theo Công An Nhân Dân