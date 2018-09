Bi kịch của gã đàn ông làm bảo kê cho vợ đi bán dâm

Sống với nhau như vợ chồng và đã có con chung nhưng hằng đêm Phong vẫn chở vợ ra đường để bán dâm.

Ngày 25/5, TAND TP HCM xử lưu động, tuyên phạt Ngô Văn Phong (sinh năm 1987, ngụ quận 12, TP HCM) mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Văn Phong là người có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2008, Phong ra tù và quen với một cô gái làm nghề bán dâm. Không hôn thú với nhau nhưng Phong và cô gái ấy đã xem nhau như vợ chồng. Năm 2009, cô gái ấy sinh cho Phong một cậu con trai. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên vào năm đó Phong đi cướp giật tài sản và bị tuyên phạt hơn 5 năm tù.

Năm 2012, Phong được tha tù sớm về với vợ con. Tuy nhiên, vì không có công ăn việc làm nên gã lại bàn với vợ tiếp tục nghề kinh doanh “vốn tự có” để mưu sinh. Vậy là đêm đêm Phong vừa làm nghề xe ôm lại kiêm luôn bảo kê cho vợ đứng dọc tuyến đường Tô Ký ở quận 12 kiếm khách.

Trong một lần phát hiện vợ bị khách làng chơi đánh, Phong lao tới dùng dao đâm chết người này.

Như thường lệ, hôm đó vợ Phong đã kiếm được mấy “cuốc” thì định ra về. Tuy nhiên, thấy vẫn còn sớm nên cô nán lại kiếm thêm. Khoảng 22h15, có một chàng trai tên Long đi xe máy mang biển số Nghệ An tới hỏi giá mua dâm. Thấy chàng trai này to cao, đẹp trai nên cô gái tưởng đó là công an ngụy trang nên cô gái từ chối, bỏ chạy ra giữa lòng đường.

Tuy nhiên, do đã ngà ngà say nên chàng trai dựng xe lại và đuổi theo cô gái, ôm rồi sờ mó khắp người. Quá bức xúc, cô gái la làng lên “làng nước ơi có người hiếp dâm, cứu tui với”. Cô gái càng gọi thì vị khách làng chơi càng tỏ ra hung hãn, đấm, tát nhiều cái vào mặt và đầu cô gái khiến cô bị gãy 4 chiếc răng.

Đứng cách đó khoảng 50 m, Phong thấy vợ bị khách đánh nên đã lao tới can ngăn. Tuy nhiên, khi chưa kịp đánh thì đã bị vị khách kia lao vào đánh trước. Tức giận, Phong rút con dao mang theo đâm nhiều nhát vào ngực của anh Long.

Bị đâm, anh Long bỏ chạy và nhờ người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu ngực, thủng tim, mất máu cấp nên nạn nhân tử vong trước lúc tới bệnh viện.

Về phần mình, sau khi đâm khách làng chơi, Phong lấy xe máy chở vợ bỏ trốn. Do biết không thể trốn tránh pháp luật nên hai ngày sau Phong ra công an đầu thú, khai nhận hành vi tội lỗi của mình. Kết luận giám định cho thấy vợ Phong bị nạn nhân đánh gây thương tích 10% sức khỏe.

Ngày hôm qua, Tòa án nhân dân TP HCM đưa vụ án ra xét xử lưu động ngay gần hiện trường vụ án. Ngay từ sáng sớm, rất đông người nhà bị hại đã quấn khăn tang, mang theo di ảnh của nạn nhân tới để lên án hành vi côn đồ mất tính người của bị cáo.

Tại phiên tòa, Phong tỏ ra thành khẩn khai báo. Phong cho rằng sở dĩ đêm đêm phải chở vợ đi làm nghề nhem nhuốc ấy là vì hoàn cảnh quá khó khăn. Nhiều lúc bị cáo cũng đã cố gắng đi kiếm việc làm, nhưng không có nơi nào chịu nhận vì biết bị cáo đi tù về.

“Thực lòng bị cáo rất yêu vợ, thương con, nhưng vì không còn cách nào khác bị cáo mới nhắm mắt để vợ đi làm cái nghề nhục nhã ấy. Bị cáo đã nếm những khổ cực của tù tội rồi nên cũng rất muốn tu chí để làm ăn. Hôm đó bị cáo cũng chỉ muốn can anh Long ra, nhưng rồi anh ấy lại đánh bị cáo và vợ bị cáo chảy máu nhiều quá nên bị cáo không làm chủ được”, Phong khai nhận.

Nhận định rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, tuy nhiên Hội đồng xét xử cũng xét thấy bị cáo phạm tội khi thấy bị hại đánh vợ mình nên tinh thần bị kích động, đã ra công an đầu thú nên tuyên phạt Ngô Văn Phong 20 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Theo Pháp Luật Việt Nam