Bị đuổi khỏi máy bay vì khiến người khác lo sợ

Một người đàn ông ở Anh bị cảnh sát áp giải xuống máy bay sau khi một hành khách thấy 'không an toàn' với sự có mặt của anh này trên khoang.

Meghary Yemane-Tesfagiorgis định kiện EasyJet vì bị đuổi khỏi máy bay. Ảnh: ITV

Meghary Yemane-Tesfagiorgis, kể rằng chuyến bay của hãng EasyJet, có trụ sở ở London, Anh, đang chuẩn bị cất cánh khỏi đường băng sân bay Fiumicino ở Rome, Italy, thì một thành viên trong phi hành đoàn thông báo hoãn 20 phút.

"Sau 20 phút, cơ trưởng giải thích có sự cố với một túi hành lý và thông báo máy bay sẽ cất cánh ngay sau đó. Vài phút trôi qua, thành viên phi hành đoàn xuất hiện và hỏi rằng 'Có hành khách nào họ Yemane-Tesfagiorgis trên khoang không?', tôi trả lời 'có', và nghĩ có vấn đề xảy ra với hành lý của mình", Meghary kể lại.

Tuy nhiên, túi hành lý không liên quan gì tới việc anh bị đưa xuống khỏi máy bay.

"Họ yêu cầu tôi đi lên phía trước cabin, nơi vài cảnh sát có vũ trang đã chờ sẵn. Cơ trưởng yêu cầu tôi phải xuống, và lúc hỏi lý do, anh ta giải thích rằng một nữ hành khách cảm thấy không an toàn khi có mặt tôi trên khoang. Họ dẫn tôi tới thẳng đồn cảnh sát. Sau đó, tôi bị các nhà chức trách Italy thẩm vấn, dọa dẫm trước khi bị bỏ mặc ở sân bay", Meghary bức xúc nói tiếp.

Hãng EasyJet đã sắp xếp để anh Meghary lên chuyến bay tiếp theo từ Rome về London sau khi cảnh sát cho phép. Ảnh: Cheapflights.co.uk

Sự việc xảy ra khiến Meghary cảm thấy "bị xúc phạm". Anh tuyên bố đó là sự phân biệt chủng tộc và đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để kiện EasyJet ra tòa.

Trong khi đó, đại diện hãng ra thông báo: "Anh Yemane-Tesfagiorgis bị cảnh sát thẩm vấn do một hành khách trên máy bay bày tỏ lo ngại trước cách hành xử của anh ta. Sự an toàn và an ninh của các hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và hãng luôn xử lý những vấn đề liên quan tới an ninh một cách nghiêm túc. Chúng tôi đã đặt vé cho anh Yemane-Tesfagiorgis lên chuyến bay kế tiếp từ Rome về sân bay Gatwick ở London sau khi cảnh sát xác nhận rằng anh ấy có thể đi tiếp”.

Hướng Dương