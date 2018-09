Bị dọa cắt 'của quý' khi đi tìm vợ

Khi anh Thanh đang nằm ôm cô gái mới quen, chưa kịp hỏi tên thì hai người đàn ông ập vào dí dao ép đưa tiền nếu không sẽ cắt 'của quý'.

Anh Thanh (32 tuổi, huyện Đăk Song, Đăk Nông) với khuôn mặt thất thần, bộ dạng thiểu não, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động rộng thùng thình, chạy đến trụ sở Công an thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) trình báo vừa bị cướp mất hết tài sản gồm: xe máy, điện thoại di động, tiền, giấy tờ tùy thân; đồng thời bị đánh đập, đe dọa.

Trong tâm trạng hoảng loạn, anh kể nhà anh ở huyện Đắk Song nhưng đến Gia Nghĩa vì vừa mới quen cô gái qua điện thoại từ chiều hôm qua. Thấy cô gái ăn nói có duyên, anh “kết” ngay. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ tại phòng khách của một nhà nghỉ. Sau đó họ chia tay, cô gái ra vẻ bịn rịn, mong sớm gặp lại. Đúng hẹn, anh Thanh đến thị xã Gia Nghĩa tiếp tục gặp “bạn gái”. Khi đi, anh mang theo 5 trái sầu riêng, 4 trái xoài, 2 trái dưa chuột, toàn “cây nhà lá vườn” để làm quà. Chiều tối cùng ngày (14/6), được gặp lại bạn gái và khi cô này đề nghị đưa vào căn chòi trong rẫy cà phê ở xã Đắk Nia (cách thị xã Gia Nghĩa hơn 10 km), anh đồng ý.

Anh chở cô gái không biết tên vào chòi rẫy cà phê, mà theo như lời cô ta là vào gặp người quen xem rẫy để mua lại. Trong chòi không có điện, cô gái đưa cho anh cây đèn cầy. Sau đó, Thanh đi kiếm củi khô quanh rẫy để đốt đống lửa sưởi ấm và còn gọt trái cây mang theo cho cô gái cùng ăn và tâm sự. Ngồi chuyện trò một lúc, được sự đồng ý của cô gái, anh cởi áo ngoài của cô ra, còn anh thì cởi hết quần áo trên người mình. Cả hai nằm ôm nhau trên nền xi-măng.

Bất ngờ, có hai người đàn ông xuất hiện. Một người la lớn: “Tao đã rình chúng mày mấy ngày nay rồi”. Một tên đấm vào vai cô gái rồi dùng chân đạp mạnh, đè lên ngực anh Thanh... Hai người đàn ông này đánh Thanh, khóa tay, dúi mặt anh xuống đất rồi lấy con dao nhọn gí vào tra hỏi điện thoại, giấy tờ xe máy.

Bị đánh đau nên anh khai điện thoại để ở trên bàn và giấy tờ thì để trong cốp xe dựng ngoài sân của rẫy. Trong lúc Thanh bị hai người đàn ông đe dọa, cô gái dẫn anh đến đây đã lấy quần áo chạy mất.

Thanh bị chúng bắt viết giấy bán xe máy nếu không sẽ bị cắt “của quý”. Trong lúc cả hai đang loay hoay tìm kế để bắt ép anh viết giấy bán xe thì anh vùng chạy thoát trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân. May mắn, trên đường chạy trốn, Thanh được một gia đình thương tình cho mượn bộ quần áo bảo hộ lao động để đến trình báo công an.

Huế và 3 đồng phạm.

Tại trụ sở công an, Thanh chỉ nhớ được ba số cuối điện thoại của cô gái đưa anh vào bẫy. Nạn nhân cũng chỉ nhớ cô gái thấp đậm, mặt tròn, tóc ngắn ngang vai, chừng 35 tuổi. Hai người đàn ông kia anh hoàn toàn không nhớ mặt.

Chủ nhà nghỉ xác nhận, tối 13/6 và trưa 14/6 anh Thanh cùng một cô gái có tới đây. Cô này sau đó ở lại qua đêm với một người đàn ông khác, không để lại giấy tờ tùy thân, chỉ có Thanh đưa giấy tờ để bảo lãnh cho cô gái. Người đàn ông kia cũng để lại một chứng minh nhân dân. Thế nhưng, kiểm tra thì giấy chứng minh nhân dân này là giả.

Công an thị xã Gia Nghĩa gửi các thông tin về “nữ tặc” trong vụ cướp đến công an các phường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Nghi can được xác đinh là Lê Thị Huế (35 tuổi, trú phường Nghĩa Tân). Huế có những đặc điểm nhận dạng trùng khớp với mô tả của anh Thanh và chủ nhà nghỉ miêu tả. Cô đã có gia đình nhưng chồng đi tù, đứa con trai thì gửi cho người thân nuôi, thất nghiệp, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương.

Ngày 17/6, cơ quan chức năng triệu tập Huế để làm việc và cho nạn nhân, nhân chứng nhận dạng. Anh và bà chủ nhà nghỉ khẳng định, Huế chính là cô gái đã đến thuê phòng nghỉ và lừa tình anh Thanh. Vậy nhưng cô ta vẫn một mực kêu oan, cho rằng không liên quan vụ lừa tình cướp tài sản.

Chỉ đến khi điều tra viên hỏi Huế về số điện thoại của Thanh có lưu trong điện thoại của Huế cùng những cuộc gọi liên lạc giữa hai bên, Huế mới khai nhận. Chủ mưu trong vụ này là Lê Văn Liến (47 tuổi) và Nguyễn Tiến Bảng (52 tuổi, cùng trú phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa).

"Vở kịch" bắt đầu khi một người bạn của Bảng có quen anh Thanh và được nạn nhân nhờ giới thiệu một người con gái để lấy làm vợ. Trong khi Bảng cũng có cô em chưa lấy chồng nên đã làm mai cho anh Thanh. Ngày 12/6, Thanh đến nhà Bảng để gặp cô này. Uống nước trà nhà Bảng thấy ngon, Thanh “xin một ít” mang về. Bảng khó chịu, tâm sự với Liến - một người làm công trong gia đình. Liến bảo: “Sẽ trị tên này kiếm tiền tiêu”.

Từ đây, Liến trở thành “đạo diễn” cho màn kịch “đánh ghen tống tiền”. Liến bàn bạc với người tình của mình là Huế và được cô ta đồng ý tham gia. Huế lấy số điện thoại của anh Thanh để làm quen. Ngay buổi tối đó, anh Thanh chạy xe máy 30 km đến Gia Nghĩa gặp Huế. Hai người trò chuyện được chừng một tiếng, Huế lấy lý do có việc bận và để anh Thanh ra về, hẹn ngày mai gặp lại. Thấy thái độ dễ tin và đang nôn nóng cần tìm bạn gái của Thanh, cả nhóm Huế, Bảng, Liến thông báo cho nhau, khẳng định “con mồi đã cắn câu”. Chúng bàn tính, nếu đánh ghen ở nhà nghỉ sẽ gây ồn ào, nhiều người biết mặt. Tài sản cướp được sẽ không trót lọt. Vì vậy, địa điểm gây án là đánh ghen trong chòi rẫy nơi Liến đã từng làm thuê ở đó.

Do sợ nạn nhân nhận ra mặt nên Bảng, Liến rủ thêm Võ Xuân Tri cùng tham gia. Khi thấy anh Thanh cởi quần áo, Huế nhắn tin cho đồng bọn cùng hành động. Liến và Tri cùng xông vào đánh ghen, còn Bảng ở ngoài cảnh giới và chở Huế tẩu thoát. Xe máy cướp được của anh Thanh, chúng bán được 8 triệu đồng chia nhau. Điện thoại và số tiền trong ví của anh Thanh, Liến giữ lại cho mình.

Hiện cả 4 nghi can đã bị Công an thị xã Gia Nghĩa tạm giam để điều tra, xử lý về tội Cướp tài sản có tổ chức.

Theo Công an TP HCM

* Tên nạn nhân đã thay đổi