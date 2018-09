Bị đánh chết vì món tai lợn nhiều mỡ

Chê món tai heo nhiều mỡ rồi không ăn, người đàn ông ở Gia Lai bị nhóm bạn nổi cáu đánh đến tử vong.

Ngày 16/12, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao hai nghi phạm cùng quê Nghệ An là Đặng Văn Thống và Vi Đình Khai cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Hai nghi can đánh chết người tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLO.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/12, Công an huyện Đắk Đoa được chị Nguyễn, chủ rẫy chanh dây ở xã H’Neng, báo phát hiện người làm thuê là anh Văn sinh năm 1964 tử vong trong chòi rẫy.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an huyện Đắk Đoa xác định Thống (sinh năm 1993), Khai (sinh năm 1995) và Lang Văn Hồng (sinh năm 1983, quê Nghệ An) có liên quan đến vụ án trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Qua quá trình điều tra, công an xác định tất cả bốn người trên đều làm thuê cho chị Nguyễn. Sáng 12/12, do trời mưa, mọi người được nghỉ làm việc nên Thống, Hồng, Khai rủ nhau nhậu, ông Văn không tham gia. Đến khoảng 16h cùng ngày, trong lúc ăn cơm cùng nhau, ông Văn nói món tai heo nhiều mỡ quá, không ăn được thì bị Thống túm cổ áo tát hai cái vào mặt.

Thấy vậy, Khai cũng xông vào tấn công ông Văn, Hồng đã cố gắng can ngăn nhưng cho đến khi thấy ông Văn bị chảy máu ở đầu và mặt thì Thống và Khai mới dừng tay. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Theo Pháp luật TP HCM