Bị cướp hiếp dâm khi đang tâm sự với bạn trai

Trong lúc ngồi tâm tự trên đồi chè, anh Yên và chị Xoan bị 2 kẻ lạ mặt dùng dao khống chế. Anh Yên chạy thoát còn chị Xoan bị chúng hãm hiếp.

Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, vừa tiến hành ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lò Văn Cường (sinh năm 1997, trú tại bản Nà Phắt) và Lò Văn Hắc (sinh năm 1995, trú tại bàn Nà Hoi), đều thuộc xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.



Vào khoảng 21h30 ngày 5/12, anh Lường Văn Yên (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Tân Uyên) cùng với chị Hoàng Thị Xoan (sinh năm 1990, trú tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên) đang ngồi tâm sự với nhau ở khu vực đồi chè thuộc khu vực bệnh viện huyện Tân Uyên thì bị hai kẻ nói trên xông đến bất ngờ dùng dao đe dọa, khống chế.

Bộ quần áo mà hung thủ mặc khi gây án.

Lợi dụng lúc sơ hở, anh Yên chạy đi để tìm người giúp chị Xoan. Trong lúc còn lại một mình, chị Xoan bị 2 tên này thay nhau hãm hiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, trước khi bỏ đi chúng cướp luôn 2 chiếc điện thoại di dộng của chị Xoan.

Khi quay trở lại, phát hiện sự việc, anh Yên đã ngay lập tức báo lên Công an thị trấn Tân Uyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập bằng chứng và lấy lời khai của các nhân chứng và người bị hại.



Nhận thấy đây là vụ án hiếp dâm cướp tài sản nghiêm trọng, hung thủ manh động ra tay liều lĩnh, công an huyện đã tiến hành khoanh vùng những người thuộc diện nghi vấn trong khu vực, trong đó, Hắc và Cường có biểu hiện nghi vấn rõ ràng nhất.

Công an huyện Tân Uyên đã tiến hành khám xét nơi ở của chúng, thu giữ 2 chiếc điện thoại di động của chị Xoan, một con dao dùng làm hung khí để khống chế và 2 bộ quần áo mà chúng mặc khi gây án. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi