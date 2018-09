Bị chồng bỏ vì béo, vợ quyết giảm cân để thi người đẹp

He Ting Luan (Singapore) dành một tiếng buổi trưa để tập võ và nâng tạ, quyết biến sự phản bội của chồng thành động lực thay đổi cuộc sống.

He Ting Luan trước và sau khi giảm 40 kg. Ảnh: Straits Times.

He, 36 tuổi, hiện là giám đốc điều hành một công ty đầu tư ở Singapore. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Lianhe Wanbao, He cho biết trước đây cân nặng của cô duy trì ở mức 60 kg. Sau khi mang thai, He tăng cân đáng kể, thậm chí sinh con xong, cô vẫn không gầy được. He từng có thời kỳ nặng hơn 95 kg.

"Khi ấy, con trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh Kawasaki (một tình trạng gây viêm mạch máu và có thể tổn thương tạm thời đến tim), thằng bé phải nằm trong khu hồi sức tích cực. Mỗi ngày tôi dành 16 tiếng để chăm con. Tôi thậm chí còn không có thời gian để soi gương, huống hồ giảm béo", Straits Times dẫn lời He kể.

Trước khi mang thai, He phải từ bỏ vị trí phó giám đốc điều hành tại một ngân hàng để chăm sóc cho người mẹ bệnh tật. Vì phải thường xuyên túc trực bên giường bệnh, He không thể quay trở lại làm việc như trước.

Thay vì thông cảm, thấu hiểu cho vợ, chồng của He lại trách cô lười nhác, thậm chí chê vợ "béo phì" và "xấu xí". Anh ta sau đó phản bội vợ, quan hệ với một phụ nữ khác và kết hôn với cô ta.

Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, He vẫn không từ bỏ hy vọng. Cô quyết tâm biến sự phản bội của chồng thành động lực để thay đổi cuộc sống. Sau khi con trai khỏi bệnh, He bắt tay vào xin việc và đi làm. Mỗi buổi trưa, cô dành một tiếng ở phòng gym.

He chia sẻ, cô không ủng hộ việc ăn kiêng nên chọn võ Muay Thái và nâng tạ để giảm cân. Chỉ trong 8 tháng, He giảm được 40 kg và hiện tại cô chỉ nặng 53 kg. Bà mẹ trẻ dự định tham gia cuộc thi Quý bà Singapore (Mrs Singapore Pageant) và hy vọng sẽ chiến thắng.

"Việc chiến thắng cuộc thi sẽ là sự ghi nhận nỗ lực làm việc và sự bền bỉ của tôi khi phải đối mặt với khó khăn, thách thức suốt thời gian qua", He nói.

He tiết lộ những khi rảnh, cô thường làm việc với The Heart, một tổ chức xã hội chuyên giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình bị thiệt thòi. He mong trải nghiệm của bản thân sẽ là nguồn cảm hứng cho các bà mẹ khác.

"Tôi mong các chị em tìm lại sự tự tin ở bản thân, từ đó nỗ lực phấn đấu để các con cảm thấy hãnh diện", He tâm sự.