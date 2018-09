Bị chém tới tấp vì tố giác hiếp dâm

Thấy em đỡ đầu bị hiếp dâm tới mức có thai, gia đình anh Đạt đã tố cáo lên công an. Sau khi hung thủ bị bắt, hắn nhờ người tới hành hung gia đình.

Ngày 8/12, Thượng tá Trà Văn Lào - Trưởng Công an quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết đang thụ lý đơn tố giác của anh Nguyễn Ngọc Đạt (19 tuổi, tạm trú phường An Phú Đông, hộ khẩu phường 13, quận Gò Vấp) bị côn đồ hành hung. Theo anh Đạt, anh bị đâm nhiều nhát vào người vì gia đình đã tố giác tội phạm.

Anh cho biết, gia đình có khu nhà trọ tại phường 13, quận Gò Vấp. Hàng tháng anh chở mẹ sang khu nhà trọ để thu tiền cho thuê. Trưa 17/11, anh chở mẹ đi thu tiền như thường lệ. Khi hại mẹ con đến trước cửa một căn phòng trọ để chuẩn bị thu tiền thì bất ngờ một thanh niên tên Nghĩa ở dãy nhà đối diện cầm dao ra dọa chém hai mẹ con. Bất ngờ, hai mẹ con chạy vào dãy nhà trọ, kéo cửa lại. Nghĩa bỏ đi và dọa sẽ quay lại xử lý.

Không quen biết, mâu thuẫn gì với hung thủ nên hai mẹ con cho rằng mình bị dọa nhầm. Lát sau, khi chuẩn bị ra về, Nghĩa một lần nữa dùng dao xông tới. Mẹ anh Đạt bị vấp ngã, thấy hung thủ đang chuẩn bị đâm mẹ mình, anh Đạt liền lao tới che chắn và dùng tay gỡ.

Rất may, con dao của tên này bị gãy cán. Đúng lúc đó, người dân chạy tới can ngăn nên Nghĩa bỏ đi, vứt lại dao ở hiện trường. Anh Đạt được đưa tới Bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu.

Anh Đạt dùng tay đỡ năm nhát dao và bàn tay bị đâm thủng liệt dây thần kinh không cử động được.

Theo tố giác của Đạt, cách đây ít lâu em đỡ đầu của anh (tên Vân, 15 tuổi) bị một thanh niên tên Phạm Tuấn Anh hiếp dâm, gia đình đã tới công an để tố giác. Trong khi đó, Tuấn Anh lại có mối quan hệ thân thiết với Nghĩa. Gia đình cho rằng, hành vi này nhằm để đe dọa, trả thù.

Hai chị em Vân được bố anh Đạt nhận làm con đỡ đầu và được gia đình giao trông coi dãy nhà trọ tại phường 13, quận Gò Vấp. Tuấn Anh cũng thuê một phòng trọ tại đây và đã nhiều lần quan hệ với Vân làm cô bé có thai.

Khi biết Tuấn Anh ép cô bé phá thai, gia đình phát hiện sự việc nên Tuấn Anh dọa giết gia đình nạn nhân và những ai ngăn cản. Tối 27/10, Tuấn Anh cầm theo hung khí đến phòng trọ ép Vân đến khách sạn và gia đình Đạt đã báo công an bắt giữ. Lúc này, Tuấn Anh dọa sẽ giết Đạt sau khi ra tù. Sau khi Tuấn Anh bị bắt, người quen của anh ta cũng dọa sẽ tìm cách “xử” người tố giác.

Anh Đạt cho biết, đã đỡ 5 nhát dao của Nghĩa, trong đó có một nhát đâm ngập vào lòng bàn tay gây tổn thương dây thần kinh khiến hai ngón tay không cử động được. Tuy nhiên, cho tới nay, gia đình chưa thấy công an xử lý gì với Nghĩa.

“Em chúng tôi bị xâm hại tình dục và chúng tôi trình báo công an để bắt giữ Tuấn Anh thì có gì sai mà họ dọa giết? Nghĩa có quan hệ gì với Tuấn Anh, có phải đây là hành vi trả thù người tố giác tội phạm? Tôi mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý kẻ côn đồ hành hung hai mẹ con tôi…” - anh Đạt nói.

Theo anh Đạt, khi trình báo, công an phường không đến hiện trường. Công an phường yêu cầu anh cung cấp giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện nhưng bệnh viện không cho. Thấy phường hờ hững, anh đã tố giác việc mình bị hành hung lên quận.

Ngày 8/12, ông Huỳnh Văn Mậu, Phó Trưởng Công an phường 13, cho biết, đã cho anh Đạt đi giám định thương tích. Trên cơ sở giám định sẽ chuyển hồ sơ cho công an quận xử lý. Trước đó, ngày 4/12, công an phường đã giao cho anh Đạt quyết định trưng cầu giám định thương tích do công an quận ký.

Theo Pháp Luật TP HCM